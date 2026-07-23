sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-07-23 13:32:00 CEST

A Gulyáságyú Média a gyógyszerek áfacsökkentéséről kérdez. Magyar Péter elmondta, azt, hogy a kereskedők ne nyelhessék le az intézkedést, azt egy árfigyelő rendszer segíti. A részletszabályokat viszont későbbre ígérte. A Tisza-kormány számos ígéretet tett, de ezeknek egy jelentékeny része csak a költségvetés korrigálása után valósítható meg, mert az Orbán-kormány katasztrofális állapotban adta át az országot - hangsúlyozta a kormányfő.

Az állami cégvezetőknél a juttatások csökkentésének mértéke pontosan meg van határozva minden egyes esetben - mondta a miniszterelnök, aki szerint a csökkentés azért indokolt, mert a politikai vezetőkhöz hasonlóan az állami cégvezetőknél is érdemes tisztázni, hogy szolgálatot teljesítenek. Nem volt sem egészséges, sem etikus, hogy Orbán Viktor fizetése magasabb volt, mint a német kancelláré - jegyezte meg.