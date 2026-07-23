Legfőbb ügyész? Kérdezzék Forsthoffer Ágnest

sajtótájékoztató;legfőbb ügyész;Forsthoffer Ágnes;Tisza-kormány;

2026-07-23 13:54:00 CEST

A 24 Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondásáról kérdez és hogy van-e tervük a következő legfőbb ügyész személyére nézve. A miniszterelnök válasza szerint az Alaptörvény azt rögzíti, hogy a köztársasági elnök vagy az ő jogait ellátó házelnök jelöli ki a legfőbb ügyészt. Mindemellett szerinte nem kell sietni, Forsthoffer Ágnest érdemes megkérdezni, hogy van-e terve.

Szeptemberben szeretnék elkezdeni az alkotmányozási folyamatot, olyan emberekkel akikről elhiszik, hogy őrködik a folyamatok tisztasága felett. Vannak elképzelések arról, hogy ne szimpla igen-nem kérdéssel erősítsék meg az új alkotmányt, de az bonyolult lenne.