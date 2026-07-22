Lemondott a legfőbb ügyész

lemondás;Legfőbb Ügyészség;Nagy Gábor Bálint;

2026-07-22 14:22:00 CEST

Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere – indokolta Nagy Gábor Bálint a döntését.

„Az igazságszolgáltatás, benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere. Ennek egyértelművé tétele érdekében ma – az ideiglenes köztársasági elnök útján – az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnökhöz intézett nyilatkozatommal benyújtottam a lemondásomat, kezdeményezve, hogy megbízatásom 2026. augusztus 25-vel szűnjön meg” – jelentette be a legfőbb ügyész szerda délutáni, lapunknak is eljuttatott közleményében.

Nagy Gábor Bálint ezután kifejtette, az utóbbi időszakban a személyéen keresztül sorozatos, „az elfogadható szakmai és közéleti viták kereteit messze meghaladó” támadások érték az általa vezetett szervezetet, annak ellenére, hogy a megbízatását a jogszabályoknak megfelelően, kizárólag szakmai szempontokat figyelembevéve látta el.

„Pályafutásom során sem nekem, sem a családtagjaimnak nem volt köze politikai pártokhoz, a legfőbb ügyészi pozíciót is kicsit több, mint egy éve töltöm be. A politikai élet szereplőinek – sok esetben valótlanságokat tartalmazó – megnyilvánulásai mellett egyre gyakrabban fordul elő az is, hogy a büntetőeljárások szereplői, jogi képviselőként eljáró ügyvédek saját ügyeiket felhasználva politikai jellegű támadásokat intéznek az igazságszolgáltatás egyes szereplői, benne az ügyészség ellen. Ezek a méltatlan kijelentések mára nemcsak engem és a tisztségemet érintik, hanem veszélyeztetik az ügyészség tekintélyét, sértik a függetlenségét, valamint az ott dolgozó több, mint négyezer szakember munkájába vetett közbizalmat is” – fogalmazott.

Szerinte rendkívül rossz üzenete van annak is, ha a közéleti szereplők részéről azért merül fel igény a hivatalban lévő legfőbb ügyész leváltására, mert az éppen folyamatban lévő büntetőeljárások nem az általuk elképzeltek szerint alakulnak.

„Mindez azzal a következménnyel jár, hogy a mindenkori legfőbb ügyésznek tartania kell attól: ha tevékenységével nem felel meg a politikusi elvárásoknak, számolnia kell az eltávolításával”

– állapította meg.

Nagy Gábor Bálint közölte, a legfőbb ügyészi tisztségről való lemondása oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek szem előtt tartása,

„az ügyészség működése és függetlensége semmilyen körülmények között nem szenvedhet kárt a legfőbb ügyész körül kialakult nemtelen, politika által motivált küzdelmek miatt”.

Közleményét azzal zárta: nem kívá tovább részese lenni annak, hogy a személye körül gerjesztett, valótlan alapokon álló, politikai célt szolgáló konfliktus az intézményi bizalom további erodálásának eszközévé váljon.

Mint arról mi is beszámoltunk, Sulyok Tamás elnöki tisztsége megszűnésének másnapján a legfőbb ügyész ellen indítandó hivatalvesztési eljárásról szóló javaslati kérelmet nyújtottak be Forsthoffer Ágnesnek, az Országgyűlés elnökének, aki a köztársasági elnök jogköreit gyakorolja az új köztársasági elnök megválasztásáig. Az ukrán pénzszállítók jogi képviselőjeként ismert Horváth Lóránt ügyvédi Iroda ezzel kapcsolatos, közleményéből kiderült: Horváth Lóránt és Laczó Adrienn ügyvédként, sértetti képviselőként és közéleti szereplőként arra kérte a házelnököt, hogy fontolja meg intézkedést, hogy a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés kimondja a legfőbb ügyész hivatalvesztését. Javaslatuk indoklásaként a kérelmezők öt olyan tényállást tártak Forsthoffer Ágnes elé, amelyek szerintük önmagukban és összességükben alkalmasak lehetnek megbízatásból eredő feladatok felróható elmulasztásának, illetve a méltatlanná válás alátámasztására, erről ezen a linken írtunkbővebben.

Magyar Péter miniszterelnök Nagy Gábor Bálint lemondására a közösségi oldalán úgy reagált,

az ország újabb Orbán-bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást.

„Uraim, ki lesz a következő?” – tette fel a kérdést a kormányfő.