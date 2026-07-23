Háborog a MÚOSZ, amiért kihagyták a Médiatanács tagjait jelölő testületből

MÚOSZ;médiatanács;Magyar Újságírók Országos Szövetsége;Radnai Márk;

2026-07-23 16:01:00 CEST

Kocsi Ilona szerint mintha nem számítana az újságírók véleménye.

A Magyar Újságírók Országos Szövetségét (MÚOSZ) nagyon meglepte, hogy a több mint 2 500 tagot számláló, 130 éves múltú újságíró-szervezet kimaradt azok közül a szakmai szervezetek közül, amelyek részt vehetnek az új Médiatanács vezetőinek kiválasztási folyamatában - írja a Media1.

Radnai Márk, az Országgyűlés művelődési bizottságának tiszás alelnöke szerdán jelentette be, hogy négy szakmai szervezet, a Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE), az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT), a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) és a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) delegálhat egy-egy tagot az eseti jelölőbizottságba. A legnagyobb hazai újságíró-szervezet, a MÚOSZ nem került a felsorolt szervezetek közé.

Kocsi Ilona, a MÚOSZ elnöke a Media1-nek úgy reagált, nagyon meglepődtek a történteken, hiszen „ha valahol, hát a MÚOSZ-ban megvan az a kellő szakmai tudás, tapasztalat, emberi bölcsesség, amely egy ilyen fontos poszt vezetőinek jelöléséhez szükséges”. A helyzet pikantériájának nevezte, hogy éppen szerdán tartottak a Sajtóházban egy mindenki számára nyitott munkamegbeszélést a jövő közmédiájáról, amelyen megjelent Grósz Judit miniszteri biztos is. „Örültünk, éreztük az érdeklődést, hogy tájékozódni akar, hogy kíváncsi a véleményekre, tudni akarja, milyen vitafolyamatban születik meg a véleményünk” - mesélte a MÚOSZ elnöke. Ehhez képest szerda este a Media1-ről értesült, hogy a MÚOSZ nem szerepel a Médiatanács új vezetőinek kiválasztásában közreműködő szakmai szervezetek között.

„Az újságírók legnagyobb szakmai szervezete nincs a felsoroltak között. Mintha az újságírók véleménye nem számítana… Csak remélni tudom, hogy tévedésről van szó…” - mondta Kocsi Ilona, aki arról is beszélt, meghívta Radnai Márkot a Sajtóházba, hogy személyesen is megismerhesse a szervezetet és annak munkáját.