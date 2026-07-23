Badacsonyi turistaház, százmilliós jutalék és 450 milliós NKA-támogatás is landolt Kocsis Máté személyi titkárának a cégeinél

jutalék;Badacsony;Kocsis Máté;titkár;

2026-07-23 15:19:00 CEST

A jutalék az Alapjogokért Központ milliárdos villavásárlásának köszönhető.

2020-ban százmilliós nagyságrendű jutalékra tehetett szert a közpénzmilliárdokkal kitömött fideszes Alapjogokért Központ milliárdos villavásárlásából, 2024-ben pedig megvásárolta az államtól a badacsonytördemici Rodostó turistaházat Párkai Dávid, Kocsis Máté személyi titkárának ingatlancége, a PD Property Kft. - írja az Átlátszó.

A tényfeltáró portál közölte, Párkai Dávid idén májusig volt a PD Property egyik tulajdonosa és ügyvezetője, s a választás után derült ki róla, hogy a parlamenti Fidesz-frakció munkatársaként, Kocsis Máté akkori fideszes frakcióvezető személyi titkáraként adott ki lakást a hazájában, Lengyelországban körözött Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek.

Az Átlátszó szerint a PD Property Kft. és Párkai Dávid 2020-ban ingatlanközvetítőként működött közre az Alapjogokért Központ budakeszi úti ingatlanvásárlásakor. Erről a villáról 2021-ben írták meg, hogy szaunával és fitnesz-szobával is rendelkezik, az átalakítás költségei közel 300 millió forintra rúgtak a vételár felett. A becslés szerint magát az épületet 1,4 milliárd forintért vásárolhatta meg Szánthó Miklós cége, úgy tudni, ebben működött közre ingatlanközvetítőként Párkai. Természetesen nem ingyen, hanem akár százmilliós nagyságrendű jutalék vagy sikerdíj fejében. „Üzleti titok, nem áll módomban erről tájékoztatást adni, de annyit elmondok, hogy a fent említett Vevő nem fizetett semmilyen jutalékot, sem nekem sem a PD Property Kft-nek” - írta ezzel kapcsolatban Párkai az Átlátszó megkeresésére. Csakhogy az ilyenkor szokásos jutalékot általában az eladó, nem pedig a vevő fizeti, és a látott megállapodást is az eladóval kötötte - jegyezte meg a lap.

A Rodostó turistaházzal kapcsolatban az Átlátszó megkereste a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, ahonnan azt a válasz érkezett : „A Badacsonytördemic 044/40 hrsz.-ú ingatlan (Rodostó turistaház) vonatkozásában az MNV Zrt. három alkalommal folytatott le elektronikus árverést az általa üzemeltetett Elektronikus Aukciós Rendszeren. Az első kettő árverés eredménytelenül, a harmadik árverési kör eredményesen zárult. […] Az árverésen a végleges eredményhirdetésre 2024. szeptember 10-én került sor, a legmagasabb érvényes ajánlat összege 236.225.000,- Ft volt. Az adásvételi szerződés megkötésére a nyertes árverező PD Property Korlátolt Felelősségű Társasággal 2024.09.25. napján került sor.”

Az Átlátszó által látott elszámolótábla tanúsága szerint ugyanakkor az ügylet költségeit három személy, bizonyos „Csupó, Máté és Dádi” fedezhette. A táblázat szerint „Csupó” 150 millió forinttal, „Máté” mintegy 47,5 millió forinttal szállhatott be az üzletbe, jókora haszon reményében, ugyanis egy évvel később egymilliárd forint feletti vételárért próbálhatták elsózni az ingatlant a Károli Gáspár Református Egyetemnek. Az Átlátszó ezzel kapcsolatban megkeresett „egy Máté keresztnevű, Párkaival kapcsolatban álló politikust”, aki kikérte magának a feltételezést, mondván, soha nem állt semmilyen jogi vagy pénzügyi viszonyban a turistaházat vásárló céggel, és semmilyen szerepe nem volt a badacsonytördemici ingatlan megvásárlásában. A KRE azt közölte, hogy a turistaházat nem tervezik megvenni.

Párkai Dávid másik cége, a Patr-Event Kft. a lap szerint 450 millió forintos támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárdos keretéből a választás előtt.