Rekordot dönt az Airbus, 150 tonna kerozinnal repül Franciaországból Ausztráliába

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2026-07-23 18:50:00 CEST

Embert és gépet próbáló küldetés zajlik, az ausztrál nemzeti légitársaság, a Qantas már le is csap az extrém hosszú utak megtételére képes légi járgányra.

Elindult minden idők leghosszabb repülése: a Tudásmorzsák a repülésről nevű szakmai Facebook-oldal szerint az Airbus A350-1000 ULR típusú repülőgépe éppen arra tesz kísérletet, hogy 22 óra repüléssel, egyhuzamban 17 ezer kilométert megtéve eljusson a franciaországi Touluse-ból az ausztráliai Melbourne-be. A gép már úton van, holnap várható az érkezés.

A járat a franciaországi felszállás után átrepül Olaszország, az Adriai-tenger, Albánia, Észak-Macedónia, Görögország, Törökország, Irak, Szaúd-Arábia és Omán felett, majd egy brutálisan hosszú, nyolcezer kilométeres repülés következik az Indiai-óceánon át - derül ki a bejegyzésből. Az extrém hosszú repülés során tesztelik az Airbus A350-es rendszereit, ehhez számtalan érzékelőt és adatrögzítőt építettek a gépbe. Utasokat nem szállítanak, de az utasok súlyát, sőt, a testük hőkibocsátását is szimulálják, utóbbit az ülésekre épített melegvizes csövekkel. Az út a Flightradaron követhető, cikkünk írásakor a gép épp az indiai félsziget déli csücske felé tart az Arab-tenger fölött.

Ha minden jól megy, a Qantas ausztrál nemzeti légitársaság 2027 elején kapja meg a 12 darab megrendelt Airbus A350-1000 ULR (Ultra Long Range) repülőgépek első példányait, amelyekkel Sydney és London között tervezik szelni a levegőt. A Qantas számára 238 utasos verzióban készülnek el a gépek, bár adott esetben 480 utast is képesek szállítani. A 17 ezer kilométeres hatótáv megtételéhez 150 tonna (188 ezer liter) kerozin tankolható a repülőgépbe, a maximális felszállótömeg pedig 324 tonna - ismerteti a szakmai oldal.

A bejegyzésben megjegyzik még, hogy az Airbus A350-esek büszkélkedhetnek a leghosszabb, 370 perces ETOPS-szal, azaz a legközelebbi repülőterektől 6 óra 10 percnyire távolodhatnak el, lehetővé téve az óceánok keresztezését szinte bárhol a bolygón.

A Wikipédia összesítése alapján egyébként az eddigi leghosszabb, leszállás nélkül végrehajtott menetrendszerinti repüléseket a Singapore Airlines produkálja: New York és Szingapúr között 15 349 kilométer az út, amit 18 óra 55 perc alatt tesznek meg, Szingapúr és Newark között pedig 19 óra 10 perc alatt teszik meg az utat 15 344 kilométeren.