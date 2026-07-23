Szakadékba zuhant Ausztriában egy 18 éves fiú, nem élte túl a balesetet

Ausztria;szakadék;halálos zuhanás;magyar túrázók;

2026-07-23 16:46:00 CEST

Néhány napon belül ez már a második súlyos baleset, amely magyar túrázókat ért nyugati szomszédunkban.

Tragédiába torkollt egy háromfős magyar társaság ausztriai kirándulása az Innsbruck feletti Nordkette-hegységben – idézte a 24.hu a tirol.orf.at. portált. Baleset érte egyiküket, egy 18 éves fiút, aki 150-200 méteres sziklás szakadékba zuhant és meghalt.

A cikke szerint a magyarok egy applikáció segítségével haladtak a túrájukon, de amikor egy meredek emelkedőhöz értek, elromlott az alkalmazás, és elvesztették a tájékozódási képességüket. Ennek ellenére folytatták az útjukat felfelé, de már nem a kijelölt túraútvonalon. A 2480 méteres csúcsig nem jutottak el, hanem egy 2300 méter magasságban lévő fennsíkon visszafordultak.

Ekkor történt a tragikus zuhanás. A 18 éves fiú egyik társa azonnal tárcsázta a mentőket, a másik pedig lemászott hozzá, de már nem mutatott életjeleket. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre, de az áldozaton már nem tudtak segíteni, a helyszínen halottnak nyilvánították.

Lapunk is beszámolt arról, hogy múlt vasárnap magyar túrázók sebesültek meg egy villámcsapásban Ausztriában, egyikük súlyos égési sérülést szenvedett, akit légi úton a bécsi egyetemi klinikára szállítottak.