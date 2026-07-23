Szakadékba zuhant Ausztriában egy 18 éves fiú, nem élte túl a balesetet

Tragédiába torkollt egy háromfős magyar társaság ausztriai kirándulása az Innsbruck feletti Nordkette-hegységben – idézte a 24.hu a tirol.orf.at. portált. Baleset érte egyiküket, egy 18 éves fiút, aki 150-200 méteres sziklás szakadékba zuhant és meghalt.
A cikke szerint a magyarok egy applikáció segítségével haladtak a túrájukon, de amikor egy meredek emelkedőhöz értek, elromlott az alkalmazás, és elvesztették a tájékozódási képességüket. Ennek ellenére folytatták az útjukat felfelé, de már nem a kijelölt túraútvonalon. A 2480 méteres csúcsig nem jutottak el, hanem egy 2300 méter magasságban lévő fennsíkon visszafordultak.
Ekkor történt a tragikus zuhanás. A 18 éves fiú egyik társa azonnal tárcsázta a mentőket, a másik pedig lemászott hozzá, de már nem mutatott életjeleket. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre, de az áldozaton már nem tudtak segíteni, a helyszínen halottnak nyilvánították.Magyar túrázók sebesültek meg egy villámcsapásban Ausztriában, egyikük súlyos égési sérülést szenvedett
Lapunk is beszámolt arról, hogy múlt vasárnap magyar túrázók sebesültek meg egy villámcsapásban Ausztriában, egyikük súlyos égési sérülést szenvedett, akit légi úton a bécsi egyetemi klinikára szállítottak.