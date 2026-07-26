Szaúdi humanitárius programban kapnak művégtagot ukrán sebesültek Budapesten

humanitárius szervezet;amputáció;protézis;művégtag;orosz-ukrán háború;

2026-07-26 06:50:00 CEST

Összesen mintegy száz ukrán háborús sérült – katonák és civilek – érkezik hazánkba júniustól októberig öt turnusban. A páciensek elvesztették a végtagjukat, és most egy új eljárásnak köszönhetően sokkal gyorsabban juthatnak protézishez.

Férfiak, nők, fiatalok, középkorúak és idősek ülnek szorosan egymás mellett a szűkös folyosón. Van, aki kerekesszékben, más mankóval közlekedik, de olyan is akad köztük, aki már a saját „lábán” sétál. Mariana egy kis ukrán faluból érkezett, bombatámadásban vesztette el a jobb lábát, amit térd alatt amputáltak. Az asszony azonban most már boldog, mert újra tud járni, és normális életet élhet annak a modern protézisnek köszönhetően, amit Magyarországon kapott. Ő a Facebookon olvasott arról a szaúd-arábiai humanitárius programról, amelynek keretében ukrán páciensek kapnak művégtag-ellátást Budapesten, a zuglói Pillangó Egészségcentrumban – térítésmentesen.

Mariana egy abból a mintegy száz páciensből, akik júniustól októberig húszfős, egyhetes turnusokban érkeznek Magyarországra.

Az Ukrajnában majdnem 4,5 éve dúló háborúnak a halálos áldozatok mellett rengeteg súlyos sérültje is van, hiszen a bombázások a civil lakosságot sem kímélik. A Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete, a King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre világszerte 110 országban nyújt segítséget a rászorulóknak, a háborúk és természeti katasztrófák áldozatainak. Az orosz-ukrán háború sérültjeit is támogatják programjukkal, két éve Lengyelországgal indult az együttműködés, és idén vették fel a kapcsolatot hazánkkal. Mivel Magyarország is szomszédos Ukrajnával, így a sérülteket nem kell messzire szállítani a kezeléshez.

Unger Zoltántól, a program hazai koordinációjáért felelős GYSGY REHA Kft. kereskedelmi vezetőjétől megtudtuk: a programban egy idehaza eddig nem elterjedt technológiát alkalmaznak az egyénre szabott művégtagok készítésében. A tokot laminálásmentesen, gipszminta vétele nélkül, vákuumos eljárással, közvetlenül a végtagcsonkon alakítják ki, ezzel a hagyományos ellátásban megszokott, több hetes átfutási idő helyett akár 24 órán belül új, méretpontos protézist kaphatnak az érintett sérültek. A kereskedelmi vezető elmondta: az újfajta eljárással egyfajta illesztési rendszert lehet kialakítani, ezért nem mindenféle protézis esetében alkalmazható az eljárás. Kizárólag alsó végtag pótlásánál, az esetek legnagyobb részében a térd alatt amputáltaknál jöhet szóba a módszer.

Felvetésünkre, hogy egy – vagy akár több – végtag elvesztése lelkileg is megviseli a pácienseket, és a trauma feldolgozásához is szükségük lehet segítségre, Unger Zoltán elmondta: ez már nem az ő hatáskörük, de látja, tapasztalja, milyen nyomokat hagyott ezekben az emberekben a háború.

„Itt viszonylag közel vagyunk a reptérhez, és amikor kimegyünk az udvarra, összerezzennek, amikor elhúz felettünk egy gép, hogy vajon nem potyognak-e a bombák.

De azt gondolom, hogy itt nagyon sokan elvesztették a családtagjaikat, és ehhez képest az, hogy a végtagjaikat elvesztették, másodlagos. Azt sokkal nehezebben élik meg, hogy a mindennapjaik abból állnak, hogy napi öt légiriadó van, és az óvóhelyre kell menniük.”

A szakembertől az is megtudtuk, hogy a hazai ellátórendszerben a protézisek ára 500 ezer forinttól 1,5-2 millió forintig terjed, de ezeket a NEAK finanszírozza, és a magyar páciensek jellemzően ingyen vagy minimális egyszeri térítési díj ellenében kapják meg. Mivel a protézisek alkatrészei kopnak a használat során, 2-3 évente cserélni kell a művégtagokat.