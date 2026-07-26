Élni végtagok nélkül

A társadalom nem tud mit kezdeni a fogyatékkal élőkkel, de szerencsére ők maguk nem esnek kétségbe: akad, aki elvesztette a lábát, most mégis teljesebb életet él, mint korábban. A társadalom nem tud mit kezdeni a fogyatékkal élőkkel - Lévai Endre balesetben vesztette el a lábát, most teljesebb életét él, mint előtte