Összesen mintegy száz ukrán háborús sérült – katonák és civilek – érkezik hazánkba júniustól októberig öt turnusban. A páciensek elvesztették a végtagjukat, és most egy új eljárásnak köszönhetően sokkal gyorsabban juthatnak protézishez.
Andrea Dahm ingatlanok értékesítésével foglalkozik, férje, Roland Dahm rendőrnyomozó. Andreáék tizennégy éve házasok, két kislányuk van, Annika 5, Charlotte 2 éves. A házaspár tudatosan építette fel életét, a gyermekek akkor érkeztek meg az életükbe, amikor megteremtették a felnevelésükhöz a biztos hátteret. De mint ismert, ember tervez…
A társadalom nem tud mit kezdeni a fogyatékkal élőkkel, de szerencsére ők maguk nem esnek kétségbe: akad, aki elvesztette a lábát, most mégis teljesebb életet él, mint korábban. A társadalom nem tud mit kezdeni a fogyatékkal élőkkel - Lévai Endre balesetben vesztette el a lábát, most teljesebb életét él, mint előtte
Európa eddig feltárt legrégebbi, csaknem 1500 éves művégtagjára találtak a dél-ausztriai Hemmabergben: a fából készült lábprotézis darabjait egy középkorban élt férfi földi maradványai között fedezték fel.
Landolás közben levált a műkarja egy utasszállító repülőgép pilótájának, aki így rövid időre elveszítette uralmát a gép felett.