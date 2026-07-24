Magyar Péter: Nem Divinyi Zsombor lesz az Országgyűlés Hivatalának a főigazgatója

főigazgató;kinevezés;Országgyűlés Hivatala;Magyar Péter;

2026-07-24 12:04:00 CEST

Hadházy Ákos azt állította, hogy Divinyi Zsombor korábbi állami és üzleti pályája miatt kockázatos választás lehetett a posztra.

A miniszterelnök tudomása szerint nem lett állományba véve az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója.

Minderről Magyar Péter adott tájékoztatást egy Hadházy Ákos Facebook-posztja alá elhelyezett kommentben.

A bejegyzésben a volt országgyűlési képviselő korábbi állami és üzleti kapcsolatai miatt bírálta Divinyi Zsombort. Többek közt azt kifogásolta, hogy a férfi 2021-ben átvett egy kisebb informatikai céget, amely ezt követően jelentős állami megrendelésekhez jutott. A poszt szerint a Boost IT Kft. 2022-ben, a részvénytársasággá alakulásakor 239 millió forintos árbevételt ért el, 2025-ben pedig már 1,36 milliárd forintos forgalma volt. Hadházy Ákos egy hozzá eljuttatott levélből is idézett, amely Divinyi Zsombort Tiborcz István köréhez kötötte, és azt állította, hogy a vállalkozás a MultiContacttal összehangoltan vett részt informatikai közbeszerzésekben. A levél szerzője szerint a cég működése és állami megbízásai miatt felmerülhet annak kockázata, hogy az Országgyűlés Hivatalában keletkező információk illetéktelen körökhöz jussanak.

A politikus ugyanakkor jelezte, hogy nem tudta minden állítását ellenőrizni az idézett levélnek. Azt írta, hogy a főbb összefüggéseket nyilvános adatbázisok alapján valósnak tartja, de a bejegyzésben nem ismertetett olyan bizonyítékot, amely a levél valamennyi részletét alátámasztaná.

Hadházy Ákos szerint a kinevezés azért is aggályos, mert a hírek alapján 94 pályázat érkezett a főigazgatói posztra. Úgy vélte, a jelentkezők között lehetett olyan alkalmas szakember, aki korábban nem töltött be vezető szerepet az Orbán-rendszer állami intézményeiben vagy azokkal szoros üzleti kapcsolatban álló cégeknél.

Magyar Péter a bejegyzés alatti kommentjében megjegyezte, hogy szerinte Divinyi Zsombort nem veszik állományba. Ugyanakkor jelezte, hogy a részletekről Hallerné Nagy Anikó házelnök fog tájékoztatást adni.