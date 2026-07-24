Felmentette a Paks II. Zrt. vezérigazgatóját Kapitány István

felmentés;Paks II. Zrt.;Kapitány István;

2026-07-24 12:34:00 CEST

Nem sokáig marad titokban az sem, ki követi a távozó cégvezetőt.

Felmentette a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját, Jákli Gergelyt a gazdasági és energetikai miniszter.

Kapitány István tájékoztatása szerint utódját délután mutatja be.

Jákli Gergely 2022 szeptemberében vette át a vállalatot, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt átalakították az orosz Roszatom közreműködésével megvalósuló atomerőmű-bővítés projektcégének vezetését. Elnök-vezérigazgatóként az új, ötödik és hatodik paksi blokk előkészítéséért, engedélyezéséért és kivitelezésének vállalati irányításáért felelt. Később a nukleáris ágazat állami koordinációjára létrehozott Hunatom vezetését is rábízták, így a paksi beruházás egyik meghatározó szereplőjévé vált.