Cáfolja a BYD, hogy hatósági razzia lett volna a szegedi gyárának építkezésén

Szeged;razzia;BYD;

2026-07-24 09:55:00 CEST

A vállalat szerint a munkavállalókat sem vetették alá ellenőrzésnek.

Nem történt hatósági razzia a szegedi BYD-gyár építkezésén, és a munkavállalókat sem ellenőrizték ilyen módon - közölte a vállalat a Világgazdasággal.

Korábban a South China Morning Post híre alapján beszámoltunk róla, hogy kedden magyar hatósági ellenőrök jelentek meg az épülő üzemben. A lap forrása azt állította, hogy a munkások tartózkodási engedélyeit, társadalombiztosítási kártyáit, munkaszerződéseit és más jogi dokumentumait vizsgálták.

Hivatalos tájékoztatás nem jelent meg arról, hogy történt-e helyszíni ellenőrzés, illetve hogy egy ilyen eljárás kapcsolódott-e a kormány által bejelentett szélesebb körű vizsgálathoz. A vállalat ugyanakkor egyértelműen valótlannak nevezte az ellenőrzésről szóló értesülést.

Magyar Péter hétfőn a parlamentben azt mondta, hogy megvizsgálják a szegedi beruházáshoz kötődő valamennyi olyan döntést, tárgyalást és állami kötelezettségvállalást, amelyben Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter részt vett.