Kapu Tibor: Orbán Viktor megsértette a NASA-val kötött megállapodást

Tudomány;NASA;Orbán Viktor;űrprogram;Kapu Tibor;Magyar-kormány;

2026-07-24 15:31:00 CEST

Rögzítette, ő akar lenni az utolsó olyan magyar űrhajós, akinek akaratán kívül köze volt a pártpolitikához.

Nagyinterjút közölt a Qubit Kapu Tibor űrhajóssal, a HUNOR magyar űrhajós program vezetőjével, ebben egyebek között szó esett a Polgár Judit-ügyről, az űrutazásáról és a HUNOR-programról, az űrutazás hasznáról, a telefonhívásáról Orbán Viktorral, Kötcséről, Sulyok Tamásról és a magyar űprogram jövőjéről is a Tisza párt kormányzásának fényében.

Az interjú elején aktualitásként Polgár Juditról esett szó - mint ismert, Kapu Tibor is támogatta az ő köztársasági elnöki jelöltségét. Az űrhajós elmondta, többször megfogadta, hogy távol szeretné tartani magát a pártpolitikától, a köztársasági elnök személye azonban ideális esetben pont hogy felette áll a pártpolitikának, ezért is nyilvánult meg a témában. Azonban amely szidalmakat kapott a társadalom egyes szegmensei részéről a bejelentés után Polgár Judit, azt példátlannak és méltatlannak tartja. Mindemellett fenntartja, hogy az eljárást illetően minden érintett - beleértve saját magát is - hibázott.

Más politikai témákról is szó esett, például az Orbán Viktorral való telefonhívásáról az űrutazása idején. Mint ismert, ezen először a volt miniszterelnök is elmondta, hogy „van néhány téma, amit megadtak, azokról nem beszélhetünk, vegye figyelembe. Nem lehet beszélnünk politikáról, hadügyről, vallásról, reklámról, genderről, felmelegedésről és áltudományokról.” Aztán mégiscsak bedobta a politikát és a hadügyet, amikor megkérdezte, hogy az orosz-ukrán háború látszik-e onnan fentről. Kapu Tibor politikamentesen közölte, hogy ő csak szépeket lát fentről, mindenesetre, amikor a Qubit újságírója megkérdezte, hogy Orbán Viktor ezzel megsértette a NASA-val kötött megállapodást, az űrhajós úgy felelt:

„teljes mértékben”,

de hozzátette még azt is, hogy „ezek a szabályok világosak és színtiszták a NASA-nál”.

Az interjúban felmerült Kapu Tibor 2025-ös a kötcsei pikniken való részvétele és a Sulyok Tamással való közös újévi bejelentkezése is, illetve hogy nem érzi-e, hogy a Fidesz politikai célokra kívánja felhasználni az űrutazását. Kapu Tibor válaszul kifejtette, 10-ből 9 politikai megkeresést elutasított, még ha ezeket nyilván nem is tudja bizonyítani. Ezen a ponton egy kicsit oda is szúrt a Qubitnak amiért a lap annak idején 2025 percemberének és kormánypárti űrhajósnak hívta. Mindezek fényében úgy fogalmazott, ő arra fog törekedni a jövőben hogy ő legyen az utolsó olyan magyar űrhajós, akinek akaratán kívül köze volt a pártpolitikához. Hozzátette, korábban sem volt és most sincsenek pártpolitikai ambíciói. Ami a Sulyok Tamás mellett történő szereplését illeti, elmondta, az a Sándor-palota meghívására történt, nem cenzúrázták, de a tanácsadó barátjával azért átnézette a beszédét, egyebekben viszont nem szóltak bele azon túl, hogy aznap hajnalban elküldte a Sándor-palotának a beszéd a leiratát.

Kapu Tibornak egyébként a Tisza-kormány is komoly szerepet szán a magyar űrügynökségben és a magyar űrprogramban. Az űrhajós szerint Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterrel nagy szerencséje van az űrprogramnak és reálisnak tartja, hogy néhány éven belül újabb magyar űrhajóst küldjünk az űrbe.