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Kapu Tibor - Korábbi felvétel

Kapu Tibor: Orbán Viktor megsértette a NASA-val kötött megállapodást

Rögzítette, ő akar lenni az utolsó olyan magyar űrhajós, akinek akaratán kívül köze volt a pártpolitikához.

Nagyinterjút közölt a Qubit Kapu Tibor űrhajóssal, a HUNOR magyar űrhajós program vezetőjével, ebben egyebek között szó esett a Polgár Judit-ügyről, az űrutazásáról és a HUNOR-programról, az űrutazás hasznáról, a telefonhívásáról Orbán Viktorral, Kötcséről, Sulyok Tamásról és a magyar űprogram jövőjéről is a Tisza párt kormányzásának fényében.

Az interjú elején aktualitásként Polgár Juditról esett szó - mint ismert, Kapu Tibor is támogatta az ő köztársasági elnöki jelöltségét. Az űrhajós elmondta, többször megfogadta, hogy távol szeretné tartani magát a pártpolitikától, a köztársasági elnök személye azonban ideális esetben pont hogy felette áll a pártpolitikának, ezért is nyilvánult meg a témában. Azonban amely szidalmakat kapott a társadalom egyes szegmensei részéről a bejelentés után Polgár Judit, azt példátlannak és méltatlannak tartja. Mindemellett fenntartja, hogy az eljárást illetően minden érintett - beleértve saját magát is - hibázott.

Más politikai témákról is szó esett, például az Orbán Viktorral való telefonhívásáról az űrutazása idején. Mint ismert, ezen először a volt miniszterelnök is elmondta, hogy „van néhány téma, amit megadtak, azokról nem beszélhetünk, vegye figyelembe. Nem lehet beszélnünk politikáról, hadügyről, vallásról, reklámról, genderről, felmelegedésről és áltudományokról.” Aztán mégiscsak bedobta a politikát és a hadügyet, amikor megkérdezte, hogy az orosz-ukrán háború látszik-e onnan fentről. Kapu Tibor politikamentesen közölte, hogy ő csak szépeket lát fentről, mindenesetre, amikor a Qubit újságírója megkérdezte, hogy Orbán Viktor ezzel megsértette a NASA-val kötött megállapodást, az űrhajós úgy felelt:

„teljes mértékben”,

de hozzátette még azt is, hogy „ezek a szabályok világosak és színtiszták a NASA-nál”.

Az interjúban felmerült Kapu Tibor 2025-ös a kötcsei pikniken való részvétele és a Sulyok Tamással való közös újévi bejelentkezése is, illetve hogy nem érzi-e, hogy a Fidesz politikai célokra kívánja felhasználni az űrutazását. Kapu Tibor válaszul kifejtette, 10-ből 9 politikai megkeresést elutasított, még ha ezeket nyilván nem is tudja bizonyítani. Ezen a ponton egy kicsit oda is szúrt a Qubitnak amiért a lap annak idején 2025 percemberének és kormánypárti űrhajósnak hívta. Mindezek fényében úgy fogalmazott, ő arra fog törekedni a jövőben hogy ő legyen az utolsó olyan magyar űrhajós, akinek akaratán kívül köze volt a pártpolitikához. Hozzátette, korábban sem volt és most sincsenek pártpolitikai ambíciói. Ami a Sulyok Tamás mellett történő szereplését illeti, elmondta, az a Sándor-palota meghívására történt, nem cenzúrázták, de a tanácsadó barátjával azért átnézette a beszédét, egyebekben viszont nem szóltak bele azon túl, hogy aznap hajnalban elküldte a Sándor-palotának a beszéd a leiratát.

Kapu Tibornak egyébként a Tisza-kormány is komoly szerepet szán a magyar űrügynökségben és a magyar űrprogramban. Az űrhajós szerint Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterrel nagy szerencséje van az űrprogramnak és reálisnak tartja, hogy néhány éven belül újabb magyar űrhajóst küldjünk az űrbe.

Szólt arról is, hogy önállóbb arculatra és saját programokra van szüksége pártjának.