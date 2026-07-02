Az ezzel kapcsolatos részleteket holnapra ígérte a miniszterelnök.
Az új kormány átvette a Facebook-oldal kezelését és beszámolt a tapasztalatokról.
Az újságíró szerint a MOL vezetője technikai értelemben továbbra is nemzetközileg körözött személynek számít.
Az Orbán-kormány volt minisztere tovább magyarázza a jobboldalinak tartott oligarchákhoz Ferencz Orsolyával írt levelét. A fideszes politikus a napilapok megszűnésén elmélkedve az alig másfél hónapja hivatalba lépett Magyar-kormányt is felelőssé tenné.
A kormányváltás után rögtön elindult a vita a szembenézésről, számonkérésről. Szabó Miklós társadalomkutató szerint a cél nem a bosszú, hanem a megbékélés, egy közös világ kereteinek kialakítása, és ehhez az is szükséges, hogy, a jogi és szimbolikus számonkérés mellette, mindenki szembenézzen a saját felelősségével is.
A jogvédő szervezetnek nem tetszenek a Magyar-kormány módszerei.
A köztársasági elnök a Politicónak adott interjújában kifejtette, félti a jogállamot, sőt, az európai értékeket is. Szerinte kötelessége hivatalban maradni, „a demokratikus normák, a parlament és az elnöki hatalmi ágak szétválasztásának védelme” érdekében.
Az új pozícióra a Magyar-kormány által felkért szakember operatív tevékenységet nem fog végezni. A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója melletti munkájának fő célja a demokrácia védelme lesz.
Megjelenhet az „átlátható gazdasági szereplő” fogalma is.
A Belügyminisztérium közlése szerint a vizsgálat már májusban elindult. A menekültügyi hatóság erről már hivatalosan is értesítette az érintetteket, akiknek személyesen is meg kell jelenniük a hatóság előtt.
Az oktatási és gyermekügyi miniszter megnyugtatta a kormányváltás után bizonytalanságot érző tanárokat, hogy a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettség felfüggesztése mellett a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak.
Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter fog felelni a megszerzett EU-s források hazahozataláért. Minden egy helyen.
A miniszterelnök szerint a tavalyi év második felében kezdett bizakodni, hogy a Tisza akár meg is nyerheti a parlamenti választást.
Marta Kos uniós bővítési biztos biztatónak tartja azt is, hogy tárgyalások folynak Budapest és Kijev között az ukrajnai magyar kisebbség jogainak rendezéséről.
A miniszterelnök úton van Brüsszelbe, közlése szerint az egész Tisza-kormány azon van, hogy holnapig megállapodjanak az Európai Bizottság elnökével.
A dokumentum leszögezi, hazánk a jövőben is aktív és felelős szereplője kíván maradni a szabályokon alapuló nemzetközi rendnek.
A miniszterelnök azonnal reagált a pünkösdhétfőn a fél Dunántúlt megbénító kelenföldi mozdonytűzre, és kétszer is elnézést kért a várakozásra kényszerült sokezernyi utastól. Kiderült, Orbán Viktor hiába nem vette fel parlamenti mandátumát, a jövőben a pártelnököknek is tenniük kell vagyonnyilatkozatot.
Csökkentik a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Idén augusztusban kifizetik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a családoknak.
Az új minisztérium leendő négy államtitkárjelöltje közül az utolsó pillanatban vétózták volna meg a Momentum korábbi parlamenti képviselőjét, aki több mint egy éve lemondott a mandátumáról.
A magyar kormányfő Christian Stocker osztrák kancellárral, a helyi gazdasági élet képviselőivel, valamint Alexander Van der Bellen osztrák államfővel is találkozik.
Pósfai Gábor szerint Retteghy András Tibor szakmai felkészültsége, tapasztalata és elkötelezettsége garancia arra, hogy a Belügyminisztérium „működésében is a jogállamiságot, a szakmaiságot és a közérdeket képviselje”.
Megkezdődött a Budapest pénzügyi helyzetéről szóló egyeztetés a főváros és a Magyar-kormány között. Első lépésként haladékot adtak egy több milliárdos számla befizetésére.
A szervezet korábban több, nagy visszhangot kiváltó ügyben játszott szerepet.
„Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és a saját egyidejű esetleges akadályoztatásom esetére” – indokolta döntését a kormányfő. Magyar Péter a lengyel miniszterelnökkel és az államfővel is találkozik, csütörtök reggel pedig Varsóból Bécsbe utazik, ahol az osztrák kancellárral és elnökkel tárgyal majd.
A Tisza-kormány ma reggel nyilvánosságra hozta, a miniszterelnök pedig sajtótájékoztatón ismertette az elnöki kegyelmi botrány Igazságügyi Minisztériumban található aktáját. A Fidesz szerint ebből semmi újat nem tudtunk meg.
António Costa arról tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő számára tegnap világossá tette: minden további lépést meg kell előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása.
A Tisza-kormány külügyminisztere erről a hétvégén egy telefonos egyeztetésen állapodott meg ukrán kollégájával. Orbán Anita abban bízik, hogy a tárgyalások már rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak a kárpátaljai magyar közösség számára.
Az eskümhöz hű maradok, és ameddig a hivatalom gyakorlása nem lehetetlenül el, addig eleget kívánok tenni a vállalt megbízásomnak – jelentette ki a köztársasági elnök, akinek Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott határidőt a lemondásra.