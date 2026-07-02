Jogi és fizikai értelemben a NER nem volt népirtás, de ezen kívül majdnem

A kormányváltás után rögtön elindult a vita a szembenézésről, számonkérésről. Szabó Miklós társadalomkutató szerint a cél nem a bosszú, hanem a megbékélés, egy közös világ kereteinek kialakítása, és ehhez az is szükséges, hogy, a jogi és szimbolikus számonkérés mellette, mindenki szembenézzen a saját felelősségével is.