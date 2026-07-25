Mérgező anyagokat tartalmaznak a gyerekeknek szánt testmatricák

gyermekek;Greenpeace;vegyi anyagok;

2026-07-25 07:10:00 CEST

Tiltott vegyi anyagokat talált a Greenpeace gyermekeknek készült matricatetoválásokban, egy új vizsgálat szerint akár tizenkét különböző vegyi anyag, például lágyítószerek, nehézfémek és PFA-vegyületek lehetnek bennük.

A Greenpeace Ausztria és a Felső-ausztriai Munkavállalói Kamara gyermekeknek szánt matricatetoválásokat vizsgáltatott be, ami riasztó eredményeket hozott: a tizenöt vizsgált termékből tizenhárom nem ajánlható használatra. A termékeket olyan boltokban szerezték be, mint a Müller és a DM, vagy online piacterekről (kettőt a Temuról, kettőt a Sheinről, hármat az Amazon Marketplace-ről) rendeltek. Bár a matricák formálisan megfeleltek a jelenlegi jogszabályi előírásoknak, a laboratóriumi vizsgálatok mégsem mutatják ezeket egyértelműen ártalmatlannak.

Simon Gergely a Greenpeace Magyarország vegyianyag-szakértője lapunknak elmondta, hogy bár a felmérés Ausztriában készült az online rendelési útvonalak hazánkban ugyanazok, és az említett üzletláncok is jelen vannak. Ezenkívül hasonló matricák kaphatók kisebb magánkereskedésekben is, amelyeket jó eséllyel még kevésbé ellenőriznek, mint a nagy üzletláncokban kapható termékeket.

„A Greenpeace arra kívánta felhívni a figyelmet ezzel az akcióval, hogy miközben ezek a matricatetoválások manapság elképesztően népszerűek a gyermekek körében – én is látom a sajátomon –, a biztonságos használatukra még nem forrottak ki megfelelően a jogszabályok.

Amelyek léteznek, nem veszik figyelembe, hogy ezeket a matricákat a gyerekek a saját bőrükre ragasztják fel, és egyszerre számos különféle vegyi anyag is jelen van bennük. Valójában az derült ki, hogy a szabályoknak talán megfelelnek ezek, de azzal, amit a tudomány mond, már nincsenek összhangban” – fejtette ki a szakértő.

A Greenpeace, illetve az általunk megkérdezett szakértők szerint olyan vegyületek vannak bennük, amelyeknek semmi keresnivalójuk a gyerekek bőrén. A független laboratórium összesen harmincegy különböző problémás vegyi anyagot mutatott ki a színes matricatetoválásokban: egyetlen mintában akár tizenkét különböző káros anyag is előfordult.

Például vízlepergető anyagok, amelyek azt biztosítják, hogy a matrica vízálló legyen, ezek a PFA-k (perfluor-alkil- és polifluor-alkil-anyagok), amelyek többek közt a teflonban és kozmetikai termékekben is megtalálhatók. Ha fel is vannak tüntetve, milyen vegyületeket tartalmaz a matrica, a káros adalék anyagok nincsenek közöttük.

A tapasztalatok szerint a gyerekek a tetoválásokat nem mossák le, idővel lekopnak, addig azonban felszívódhatnak belőlük káros anyagok.

A PFA-k az úgynevezett örök kemikáliák körébe tartoznak, amelyek melléknevüket onnan kapták, hogy nagyon nehezen bomlanak le, ezek használatának korlátozása, betiltása folyamatosan napirenden van az EU-ban is.

De található a matricákban ólom, nikkel is, ezek kioldódva beépülhetnek a gyerekek szervezetébe, ezért gondolja a Greenpeace, hogy sokkal szigorúbb szabályozásra van szükség. Régebben az autókba szánt benzinben, a festékekben használtak ólmot, de úgy tűnik, ezekben a termékekben még mindig jelen vannak. „A toxikus fémekre vonatkozó minimális előírásoknak megfeleltek a matricák, de mind a fémek, mind egyéb vegyi anyagok jelenléte miatt a legtöbb ilyen terméket nem gondoljuk alkalmasnak arra, hogy gyerekek a bőrükre tegyék, pont ezért sokkal szigorúbb előírásokra lenne szükség” – mutat rá a Greenpeace szakértője.

Bár egyes, a jogszabályokban meghatározott határértékek formálisan teljesülnek, az érzékeny gyermekbőr számára nincs megfelelő védelem bizonyos vegyi anyagok együttes hatása ellen.

„A gyártókat nem tudjuk megfogni, és mivel nincs külön szigorú európai szabályozás, ezért lehet a termékeket ilyen módon előállítani és forgalmazni” – magyarázta Simon Gergely.

„Az olyan termékek esetében, amelyeket kifejezetten gyermekek számára forgalmaznak, és amelyek napokon át érintkeznek a bőrrel, nem elegendő csupán a jogszabályi határértékek betartása. Ugyanilyen fontos megvizsgálni, hogy valóban szükséges-e minden egyes felhasznált vegyi anyag, illetve hogy a technológiailag elkerülhető szennyeződések tovább csökkenthetők-e. Orvosi szempontból itt az elővigyázatosság elvének kellene érvényesülnie” – nyilatkozta Alexandra Vent bőrgyógyász.

A Greenpeace és a Felső-ausztriai Munkavállalói Kamara valamennyi PFAS-vegyület átfogó betiltását követeli, valamint olyan szigorúbb vegyianyag-szabályozást, amely figyelembe veszi a különböző anyagok együttes, úgynevezett „koktélhatását” a határértékek meghatározásakor. A szennyezett matricatetoválásokat azonnal el kell távolítani az üzletek polcairól és az online áruházakból.

A Greenpeace Magyarország felhívja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelmét a mérés eredményeire és a problémára.