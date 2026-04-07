2022-es belső mérésekben olyan részlegeken is kimutatták a dolgozók szervezetében a vegyi anyagok jelenlétét, amelyeknek elvileg semmi köze nem volt a porok keveréséhez.
A kiszivárgott tervezetben, az eddigi ígéretek ellenére, nem szerepel a mindennapi fogyasztási cikkekben használt összes veszélyes anyag betiltása a legfontosabbak kivételével.
A tervek igencsak előrehaladott állapotban vannak, csak épp a nyilvánosságot ismét elfelejtették tájékoztatni. A portál szerint az ügy illetékese a kormányon belül a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda, ráadásul úgy, hogy egy, a propagandaminiszter környezetéhez kötődő cég üzletileg is érdekelt benne.
A gyárak termelésének leállításával tovább gyógyulhatna az ózonréteg.
Fokozhatják a cöliákia kockázatát a vérben felhalmozódó mérgező anyagok – derült ki egy fiatalok körében elvégzett vizsgálatból.
Hétfőn újabb robbanást jelentettek az ipari telepről, ahol vegyvédelmi alakulatok és több ezer mentő dolgozik. A szakértők különböző vegyszerek maradványait azonosították, köztük elszórtan magnéziumot és ként. Két újabb holttestet emeltek ki a romok alól a múlt szerdai tiencsini robbanások helyszínén, így a halálos áldozatok száma hétfőn 114-re emelkedett, az azonosított holttestek száma 54.
Hiába a Főgáz államosítása kapcsán kibontakozott vízszennyezéssel kapcsolatos kármentesítési probléma, a Hortobágyi Nemzeti Park szomszédságában lévő veszélyeshulladék-tároló körüli botrány, most úgy tűnik, újabb katasztrófa közeli helyzet van kialakulóban. Igaz, az egykori Budapesti Vegyiművek Zrt. "működése" nem jelent újdonságot, annak környezetre gyakorolt hatásáról mindenki tud. Tenni viszont senki sem tud, vagy akar ellene.
Összefügghet a korai menopauza és egyes mindennapi - műanyagokban, elektronikai termékekben és ipari szennyezésekben előforduló - vegyi anyagokkal való érintkezés - derült ki egy nagy léptékű amerikai tanulmányból.