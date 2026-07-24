Bezárják a Mészáros-csoport oroszlányi szeméttelepét a túl sok szennyező anyag miatt

bezárás;szeméttelep;Mészáros Lőrinc;

2026-07-24 19:29:00 CEST

Bögi Viktória államtitkár szerint a lépés hatalas természetvédelmi mérföldkő.

A másodfokú környezetvédelmi hatóság meghozta a végleges döntést, amellyel visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. oroszlányi telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását - jelentette be Bögi Viktória, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon.

A tiszás politikus szerint ez a lépés hatalmas mérföldkő a magyarországi természetvédelemben. „A részletes felülvizsgálat során kiderült, hogy a telephelyen előállított, fedőanyagnak szánt anyagok szennyezőanyag-tartalma messze meghaladta a biztonságos mértéket. Sok esetben még a veszélyes hulladéklerakókra vonatkozó határértékeknél is megengedőbb előírások mellett működtek, ami súlyosan veszélyeztette a környező talajt és a felszín alatti vizeket. A korábban tapasztalt jogszabálysértések, az ismételt benzolszennyezések és a legutóbbi olajkiömlés végleg bebizonyították, hogy ez a működés fenntarthatatlan és veszélyes” - írta Bögi Viktória.

A bejegyzés szerint a határozat azonnal végrehajtható, így a Mészáros-csoporthoz tartozó cégnek 60 napon belül teljes egészében el kell szállítania a telephelyen felhalmozott hulladékot, a terület végleges megszüntetésére vonatkozó terveket pedig szeptember végéig kell benyújtaniuk a hatóságnak.