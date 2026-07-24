Tarr Zoltán: Több mint 2,5 milliárd forintot utaltak már vissza a kiosztott NKA-s forrásokból

L. Simon László;Nemzeti Kulturális Alap;Tarr Zoltán;Hankó Balázs;

2026-07-24 21:48:00 CEST

A miniszter szerint előbb-utóbb másoknak is eszébe fog jutni, hogy jobb visszautalni a pénzt, mielőtt a vizsgálat esetleg rájuk is kiterjed majd.

Már a 2,5 milliárd forintot is meghaladhatja az az összeg, amit a kulturális alap 17 milliárd forintos támogatási keretének nyertesei visszafizettek az államkasszába - mondta el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az RTL Híradónak.

A tárcavezető elmondta, nagyjából 10-15 százalékot utaltak eddig vissza, miután júniusban a nyertesektől azt kérte, hogy akik megkérdőjelezhető módon jutottak támogatáshoz, azok inkább adják vissza a pénzt. Szerinte ahogy újabb ügyek derülnek ki, másokban is felmerül majd, hogy jobb, ha visszaadják a pénzt, mielőtt esetleg rájuk is kiterjed majd a vizsgálat.

A Fidesz szerint ez politikai támadás és inkább a kormánynak is támogatnia kellene a kultúrát. L. Simon László korábbi fideszes képviselő és az NKA korábbi alelnöke Tusványoson az RTL-nek azt mondta, már korábban javasolta a támogatási rendszer átalakítását a túl sok egyedi döntés miatt. A politikus felidézte, beszélt erről egyszer Hankó Balázzsal és azt javasolta neki, hogy minimalizálják az egyedileg szétosztható forrásokat. A kérdésre azonban, hogy mit felelt minderre a volt kulturális miniszter, L. Simon László annyit válaszolt: – Meghallgatott.