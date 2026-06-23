Muri Enikő és Kis Grófo is visszafizette az NKA-tól kapott milliókat

Nemzeti Kulturális Alap;Muri Enikő;Kis Grofó;

2026-06-23 16:21:00 CEST

A 17 milliárd forintos keret bő tizedét már visszafizették az érintett személyek, cégek és szervezetek.

További 100 milliók kerültek vissza a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kasszájába, ugyanis újabb személyek, cégek és szervezetek fizették vissza az extra pénzeket osztogató Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma által odaítélt támogatást. A 17 milliárd forintból eddig 2,16 milliárd került vissza – tudta meg az Index. A portál azt írja, a választási kampányban a Fidesz mellett nyíltan kiálló Muri Enikő is visszafizette a Sugarloaf zenekar három új dalának szövegírására kapott 5 millió forintnyi alkotói támogatást.

A Fidesz-közeli lap közérdekű adatigényléssel fordult a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőhöz, amelyből kiderült, hogy újabb cégek, szervezetek és magánszemélyek döntöttek úgy, inkább visszafizetik az NKA-tól kapott pénzt. Van olyan egyesület, amely karácsonyváró programra kért 25 millió forintnyi támogatást fizetett most vissza.

A legmagasabb visszafizetett összeg 1,25 milliárd volt (a Városliget Zrt. kért ennyit a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra), a legkisebb 9 ezer forint, ezt a Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány fizette vissza, amely a Jókai 200-hoz kapcsolódó Jókai-konferenciára kért támogatást.

A visszafizetők között volt Kis Grófo, aki új dalok megírására kért támogatást, és 5 millió forintot utalt vissza az NKA kasszájába.

A titokban kiosztott pénzek kedvezményezettje volt többek között Tóth Gabi, aki magánszemélyként 5 millió forintot, párjával, Papp Bence Mátéval közös cége pedig 9 millió forintot kapott. Muri Enikő, Kis Grófo és Dopeman részére szintén 5-5 millió forintot utaltak, Deák Bill Gyulának 100 millió, míg Pataky Attila cégének 150 millió forintot adtak. A visszafizetők listáján most Kis Grófo neve mellett már Muri Enikőé is szerepel.

Alig két héttel az április 12-i országgyűlési választások után derült ki, hogy egy, a Nemzeti Kulturális Alaphoz tartozó program keretében 2025 végén 17 milliárd forint támogatást osztottak szét fideszes zenészek és előadók között. Az ügyben csaknem egy hónappal később jelentette be a NAV, hogy költségvetési csalás és hűtlen kezelés miatt indítottak nyomozást. Tarr Zoltán nem sokkal előtte közölte, hogy megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénzfelhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása.