Volodimir Zelenszkij: Nem lett volna szabad megtartani a Kijev melletti védelmi ipari rendezvényt

Oroszország;Ukrajna;kiállítás;fegyverek;Volodimir Zelenszkij;rakétacsapás ;

2026-07-25 08:13:00 CEST

Teljességgel elfogadhatatlan bármilyen, nagy tömeget vonzó fegyverkiállítás megrendezése, különösen lakóépületek közelében – mondta az ukrán elnök.

Nem lett volna szabad megtartani a kijevi régióban azt a védelmi ipari rendezvényt, amelyen egy ballisztikus rakétával mért orosz csapásban pénteken tízen életüket vesztették és mintegy százan megsebesültek – szögezte le Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti videóüzenetében.

Az interneten közzétett felvételeken az volt látható, ahogy az ukrán mentőszolgálatok átfésülik a törmelékhalmokat a helyszínen.

Zelenszkij kijelentette, hogy ugyan orosz rakéták felelősek a történtekért, de

„ezerszer megmondtuk, hogy a mostani hadi körülmények között, egy ilyen ellenséggel, teljességgel elfogadhatatlan bármilyen, nagy tömeget vonzó fegyverkiállítás megtartása, különösen lakóépületek közelében”.

A dróngyártók egyesülete által tartott rendezvényt az ukrán főváros közelében szervezték meg.

Az ukrán hadsereg vezérkarának szóvivője szerint a rendezvényt nem a hadsereg felügyelete alá tartozó helyszínen tartották. Hozzátette, hogy az így is maximális biztonsági intézkedéseket igényelt volna.

Ruszlan Olijnik, Kijev régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy szombaton egész napos gyászt tartanak a régióban.