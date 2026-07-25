Volodimir Zelenszkij: Nem lett volna szabad megtartani a Kijev melletti védelmi ipari rendezvényt

Nem lett volna szabad megtartani a kijevi régióban azt a védelmi ipari rendezvényt, amelyen egy ballisztikus rakétával mért orosz csapásban pénteken tízen életüket vesztették és mintegy százan megsebesültek – szögezte le Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti videóüzenetében.
Az interneten közzétett felvételeken az volt látható, ahogy az ukrán mentőszolgálatok átfésülik a törmelékhalmokat a helyszínen.
Zelenszkij kijelentette, hogy ugyan orosz rakéták felelősek a történtekért, de
„ezerszer megmondtuk, hogy a mostani hadi körülmények között, egy ilyen ellenséggel, teljességgel elfogadhatatlan bármilyen, nagy tömeget vonzó fegyverkiállítás megtartása, különösen lakóépületek közelében”.
A dróngyártók egyesülete által tartott rendezvényt az ukrán főváros közelében szervezték meg.Rakétacsapás ért egy Kijev közeli fegyverkiállítást, a tíz halálos áldozat és rengeteg sebesült van
Az ukrán hadsereg vezérkarának szóvivője szerint a rendezvényt nem a hadsereg felügyelete alá tartozó helyszínen tartották. Hozzátette, hogy az így is maximális biztonsági intézkedéseket igényelt volna.
Ruszlan Olijnik, Kijev régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy szombaton egész napos gyászt tartanak a régióban.