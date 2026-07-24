Két nap alatt több mint 140 ezer embert kellett menekíteni Franciaországban az erdőtüzek elől

Franciaország;erdőtűz;menekítés;

2026-07-24 23:31:00 CEST

Emmanuel Macron elnök péntek este mozgósította a hadsereget.

A Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtüzek miatt az elmúlt két napban mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni. Gironde megyében 110 ezer embert menekítettek ki, és 53 lakóház égett le - jelentette be Laurent Nunez belügyminiszter péntek este a TF1 kereskedelmi televízióban. A szomszédos Landes megyében 31 ezer embert evakuáltak, így legalább 141 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét a délnyugati országrészben, az Atlanti-óceán partvidékén.

A népszerű idegenforgalmi célpontot, a Cap Ferret-félszigetet pénteken teljes evakuálták a hatóságok. A turisták és a helyiek gépkocsikonvojokban, illetve hajókkal hagyták el nappal és az este folyamán a területet a szerdán kezdődött és nagyon gyorsan terjedő tűz miatt.

A belügyminiszter teljesen példátlannak nevezte a kialakult helyzetet. – Még soha nem láttunk ilyet, egy ilyen mértékű konvektív tüzet – mondta Laurent Nunez a Gironde megyében pusztító tűzről, amely eddig több mint 19 ezer hektárt perzselt fel, és jelenleg Bordeaux felé halad.

Emmanuel Macron elnök péntek este a hadsereg mozgósítását kérte a polgári védelem maximális megerősítése érdekében a Franciaország délnyugati részén pusztító tüzekkel szemben - közölte az államfői hivatal az AFP hírügynökséggel. Az államfő kérésére a miniszterelnök, Sébastien Lecornu este 10 órakor összehívott egy tárcaközi válságstábot az országot sújtó erdőtüzek miatt. A munkacsoportban a belügyi, az egészségügyi, a közlekedési és a környezetvédelmi tárca, valamint a hadsereg képviselői kaptak helyet - tudatta a miniszterelnöki hivatal.