Lando Norrisé lett a pole a Hungaroringen

Hungaroring;Magyar Nagydíj;pole pozíció;Lando Norris;2026;

2026-07-25 17:29:00 CEST

A 26 éves pilótának 2026-ban ez az első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója.

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről a Hungaroringen. A 26 éves pilótának 2026-ban ez az első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot.

A világbajnoki címvédő mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt. Az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a negyedik helyről várhatja a startot.

Az időmérő első szakaszában igazán nagy meglepetés nem történt, ugyanakkor a jelentős fejlesztésen átesett Aston Martinnal a kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonso továbbjutott a második részbe, ez pedig a brit istálló idei kínlódása szempontjából mindenképpen előrelépésnek tekinthető. A rajtrács utolsó sorát a papírformának megfelelően az újonc amerikai istálló, a Cadillac versenyzői "bérelték ki", mellettük az egyelőre kifejezetten gyenge hétvégét teljesítő Williams duója, valamint Oliver Bearman révén az egyik Haas, illetve a másik Aston Martinnal Lance Stroll maradt le a folytatásról.

A második etapban szintén nem látott semmi meglepőt a közel telt házas mogyoródi közönség, ugyanakkor a nagycsapatok nyolc versenyzője mellett kiadó két pozícióért nagy küzdelem zajlott a középmezőny tagjai között. Ebben a tekintetben a 15 perces szakasz hajrájában a brit Arvid Lindbladnak sikerült jó időt autóznia a Racing Bullsszal, s így hetedikként továbbjutnia. Az utolsó bejutó pozíciót a rutinos német Nico Hülkenberg (Audi) foglalta el az etap végén, így ő is készülhetett a pole pozíció sorsáról is döntő utolsó időmérős szakaszra.

A 13 perces záróetap első felében Hamilton autózta a legjobb köridőt, mögötte Norris és Leclerc volt a sorrend. Az utolsó percekben aztán mindenki megpróbált még javítani, de ez Norrison kívül senkinek nem jött össze. A brit címvédő ugyanakkor végül a több mint egy tizedmásodperces hátrányát 12 ezredmásodperces előnyre változtatta, ezzel 2024 után másodszor szerzett pole pozíciót Mogyoródon. Az időmérő leintését követően George Russellt a csapatrádión arra kérték, hogy azonnal állítsa le az autóját, így a brit versenyző a célegyenes végén félrehúzódott, de már nem hajtott be az aszfaltozott bukótérbe, hanem az első kanyar külső ívén "hagyta" a Mercedest.

Norrisnak Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó adta át az első rajtkocka megszerzéséért járó díjat.

A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

2. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

3. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

4. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

5. sor:

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

Nico Hülkenberg (német, Audi)

6. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

7. sor:

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

8. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

9. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

10. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

11. sor:

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)