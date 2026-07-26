Halálos vonatbaleset történt Tállyán

Borsod-Abaúj-Zemplén megye;mentőhelikopter;pótlóbuszok;halálos vonatbaleset;

2026-07-26 16:24:00 CEST

A tragédia helszíne egy vasúti átjáró volt. Egy férfi életét vesztette, egy nőt a súlyos sérülései miatt mentőhelikopterrel vittek kórházba.

Egy férfi az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen meghalt, egy nőt pedig súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel vittek kórházba Tállyán – közölte az Országos Mentőszolgálat a balesetről. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tállyán egy személyautó ütközött össze vonattal a Táncsics Mihály utcában, egy andráskereszttel jelzett átjáróban.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján azt írták, hogy a vonaton öten, az autóban ketten utaztak. – A vezető ki tudott szállni a kocsiból, az utasa beszorult, a szerencsi hivatásos tűzoltók emelték ki – tették hozzá.

A vonat Abaújszántóról Szerencsre tartott, a mentés és a helyszínelés ideje alatt a két település között pótlóbuszokat indítottak.