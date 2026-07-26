erőszak;tüntetés;Olaszország;Lyon;gyorsvasút;Molotov-koktél;rakéták;Torino;kődobálás;sérült rendőrök;Giorgia Meloni;

Nem most kezdődött a tiltakozás. A No Tav tavaly decemberben is felvonult

Molotov-koktélokkal, kövekkel, rakétákkal tiltakozott több száz olasz egy gyorsvasút-beruházás ellen, hatvan rendőr megsérült

A tiltakozók szervezetten hatoltak be a több ponton zajló építkezésre. Az erőszakot Giorgia Meloni miniszterelnök és több politikus is elítélte. 

Több mint hatvan olasz rendőr sérült meg szombat este, amikor Molotov-koktélokkal, kövekkel, rakétákkal támadtak rájuk Chiomontéban a gyorsvasút ellen tiltakozó No Tav (Nincs Gyorsvasút) mozgalom fekete ruhát és gázálarcot viselő tagjai – írja a Telex az ANSA olasz hírügynökség nyomán. Az agresszív tüntetők az Olaszországot Franciaországgal összekötő, már épülő Torino-Lyon gyorsvasút ellen tiltakoztak.

A tiltakozók a Susa völgyben szinte valamennyi építkezésre behatoltak – jelentős anyagi károkat okoztak, és csaptak össze a rendőrökkel. Eddig 450 embert azonosítottak, Chiomonte építési területe olyan volt, mintha városi gerillaháború tört volna ki. A zavargások miatt lezárták az A32-es autópályát, lassult a forgalom a 25-ös úton, és óvintézkedésként felfüggesztették a Bussoleno és Borgone Susa közötti Torino–Modane vasútvonalat.

Az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni határozottan elítélte az erőszakot, kiemelte, hogy azok, akik járműveket gyújtanak fel és a rendőrséget támadják, nem egy eszmét védenek, hanem az államot támadják. Több más politikus is elítélte az intenzív erőszakhullám.

Több mint két éve lapunk is beszámolt hasonló esetről a francia oldalról. Akkor csaknem 50 tüntető sérült meg, de az erőszakos tiltakozók jelentős része ugyancsak Olaszországból érkezett.

Az osztrák konzervatív-liberális lap, a Die Presse egyszerre méltatja és óvja Magyar Péter első nyolcvan napját: gyorsan omlik az Orbán-rendszer személyi hálózata, de Sulyok Tamás eltávolítása, az alkotmánybírói korhatár és a visszamenőleges mandátumlimit veszélyes precedenst is teremthet.