Molotov-koktélokkal, kövekkel, rakétákkal tiltakozott több száz olasz egy gyorsvasút-beruházás ellen, hatvan rendőr megsérült

Több mint hatvan olasz rendőr sérült meg szombat este, amikor Molotov-koktélokkal, kövekkel, rakétákkal támadtak rájuk Chiomontéban a gyorsvasút ellen tiltakozó No Tav (Nincs Gyorsvasút) mozgalom fekete ruhát és gázálarcot viselő tagjai – írja a Telex az ANSA olasz hírügynökség nyomán. Az agresszív tüntetők az Olaszországot Franciaországgal összekötő, már épülő Torino-Lyon gyorsvasút ellen tiltakoztak.
A tiltakozók a Susa völgyben szinte valamennyi építkezésre behatoltak – jelentős anyagi károkat okoztak, és csaptak össze a rendőrökkel. Eddig 450 embert azonosítottak, Chiomonte építési területe olyan volt, mintha városi gerillaháború tört volna ki. A zavargások miatt lezárták az A32-es autópályát, lassult a forgalom a 25-ös úton, és óvintézkedésként felfüggesztették a Bussoleno és Borgone Susa közötti Torino–Modane vasútvonalat.
Az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni határozottan elítélte az erőszakot, kiemelte, hogy azok, akik járműveket gyújtanak fel és a rendőrséget támadják, nem egy eszmét védenek, hanem az államot támadják. Több más politikus is elítélte az intenzív erőszakhullám.
Több mint két éve lapunk is beszámolt hasonló esetről a francia oldalról. Akkor csaknem 50 tüntető sérült meg, de az erőszakos tiltakozók jelentős része ugyancsak Olaszországból érkezett.Videón, ahogy rendőrök csapnak össze tüntetőkkel Franciaországban