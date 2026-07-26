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2026-07-26 17:27:00 CEST

Molotov-koktélokkal, kövekkel, rakétákkal tiltakozott több száz olasz egy gyorsvasút-beruházás ellen, hatvan rendőr megsérült

A tiltakozók szervezetten hatoltak be a több ponton zajló építkezésre. Az erőszakot Giorgia Meloni miniszterelnök és több politikus is elítélte.