A 30. hét sem hozott telitalálatot a hatos lottón, de a jövő héten már 630 millió forint lesz a tét

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 30. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
3 (három)
4 (négy)
18 (tizennyolc)
20 (húsz)
22 (huszonkettő)
36 (harminchat)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 515 955 forint;
4 találatos szelvény 1026 darab, nyereményük egyenként 9555 forint;
3 találatos szelvény 18 491 darab, nyereményük egyenként 3225 forint.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint hattalálatos szelvény 8 sorsolás óta nem volt, a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 630 millió forint lesz.