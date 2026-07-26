hatos lottó;Szerencsejáték Zrt.;

A 30. hét sem hozott telitalálatot a hatos lottón, de a jövő héten már 630 millió forint lesz a tét

A csak öt számot eltaláló 19 szelvénytulajdonosnak azért nem kell búslakodnia, egyenként több mint félmillió forint érkezhet majd a számlájukra.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 30. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  3 (három)

  4 (négy)

18 (tizennyolc)

20 (húsz)

22 (huszonkettő)

36 (harminchat)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 515 955 forint;

4 találatos szelvény 1026 darab, nyereményük egyenként 9555 forint;

3 találatos szelvény 18 491 darab, nyereményük egyenként 3225 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint hattalálatos szelvény 8 sorsolás óta nem volt, a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 630 millió forint lesz.

Összesen mintegy száz ukrán háborús sérült – katonák és civilek – érkezik hazánkba júniustól októberig öt turnusban. A páciensek elvesztették a végtagjukat, és most egy új eljárásnak köszönhetően sokkal gyorsabban juthatnak protézishez. 