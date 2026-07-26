hatos lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2026-07-26 18:12:00 CEST

A 30. hét sem hozott telitalálatot a hatos lottón, de a jövő héten már 630 millió forint lesz a tét

A csak öt számot eltaláló 19 szelvénytulajdonosnak azért nem kell búslakodnia, egyenként több mint félmillió forint érkezhet majd a számlájukra.