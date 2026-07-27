Hétfő hajnalban kigyulladt egy ikerház egyik lakása Zuglóban

Zugló;lakástűz;katasztrófavédelem;ikerház;

2026-07-27 07:17:00 CEST

A katasztrófavédelem szerint nagy mennyiségű szemetet halmoztak fel az ingatlanban és az udvaron egyaránt.

Egy ikerház egyik lakása, valamint az udvaron nagy mennyiségben felhalmozott szemét gyulladt ki a XIV. kerületi Kalocsai utcában - közölte honlapján a katasztrófavédelem hétfő hajnalban 4 óra 46 perckor.

A beszámoló szerint a lakás teljes terjedelmében égett, a tűz a telek hátsó részén álló gazdasági épületet is veszélyeztette. A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, hét vízsugárral kezdték meg a lángok oltását.

5: óra 29 perckor azt közölték, hogy a fővárosi hivatásos, valamint a kerületi és a rózsadombi önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett nyolc vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését. A lángok nem terjedtek át az épület másik lakására. Az egységek folytatják a munkálatokat, amelynek idejére a közműszolgáltatók leválasztották a házat a hálózatról.