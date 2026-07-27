Ambíciózus magyar fiatalokat toboroz az orosz titkosszolgálat

Oroszország;toborzás;magyar fiatalok;orosz titkosszolgálat;

2026-07-27 15:50:00 CEST

Célszerű óvatosnak lenni az orosz fesztiválokkal.

Magyar fiatalokat is meghívtak egy oroszországi fesztiválra, amelynek keretében egy Moszkva érdekében dolgozó hálózat kiépítése a cél a magyar, valamint az uniós döntéshozatalban - írja a Telex az orosz módszert és a konkrét esetet jól ismerő forrásokra hivatkozva.

A lap felidézett egy történetet, eszerint egy fiatal egyetemista tavaly év elején állásra jelentkezett egy magyar állami szervhez. A kiszemelt pozíció elnyeréséhez nemzetbiztonsági átvilágításon kellett átesnie, a hatóságok előtt azonban kezdetben elhallgatta, hogy szoros baráti kapcsolatot ápol egy Budapestre akkreditált orosz diplomatával s ez a kapcsolat lelepleződött. A gyanú szerint a diplomata, Alexander V. - aki konspirált kapcsolatban állt a fiatal egyetemistával - gyaníthatóan az orosz hírszerzés, az SZVR alkalmazásában áll. Az orosz diplomata segítette tanulmányaiban az egyetemistát, egyengette a karrierjét, sőt, az állás megpályázására is bíztatta, ám a lelkére kötötte, hogy a kapcsolatukat hallgassa el az átvilágításkor. Ennek ellenére az egyetemista fennakadt a rostán.

A történtek ellenére Alexander V.-t, semmilyen hátrány nem érte, ki sem utasították az országból, noha a Telex szerint a beszervezéseket végző hálózat jelenleg is aktív, s zajlik annak az eseménynek a szervezése, ahová olyan magyar fiatalok mehetnek ki, akiket előzőleg az orosz hírszerzés már Budapesten értesít. A lap szerint a lebukott magyar egyetemista is tagja volt annak a húszfős fiatal magyarokból álló csapatnak, amely részt vehetett az oroszországi Szocsiban megrendezett Ifjúsági Világfesztiválon 2024. márciusában.

A Telex azt írja, a rendezvény természetesen nyugatellenes szellemiségben zajlik és azt hirdeti, hogy Oroszország az igazságosabb, hagyományos értékeket tisztelő, többpólusú világ vezetője. Elsősorban egyébként Latin-Amerika, Afrika és Ázsia fiataljait célozzák meg. Az eseményre politikusjelölteket, újságírókat, kutatókat, vállalkozókat, civil vezetőket hívnak meg, akikről az oroszok úgy ítélik meg, hogy később döntéshozó szerepbe kerülhetnek a saját hazájukban. A Roszmologyozs (Szövetségi Ifjúsági Ügynökség) és az orosz külügyminisztérium szervezésében létrejövő rendezvények egyébként a lap szerint sok ezer külföldit vonzanak, a háttérben pedig aktívan tevékenykednek az orosz titkosszolgálatok.

A magyar delegációt egy Oroszországban élő, magát üzletemberként meghatározó magyar férfi, B. Roland vezette, a jelentkezőket is ő toborozza. A lap szerint életútjában 2012-ig semmi sem utalt az orosz orientációra, az oroszpárti fordulatot pedig azzal indokolta, hogy sosem szeretett beállni a sorba, ezért amikor a kortársai Nyugat felé fordultak, ő Keletre és az orosz nyelv felé. B. Roland csakhamar ki is kötött Moszkvában, 2013-ban már a Puskin Intézetben folytatta a nyelvtanulást, egy évre rá pedig az Orosz Elnöki Akadémiára is bekerült, amely az egyik legfontosabb orosz káderkeltető.

Később egyszemélyes tanácsadó céget alapított Moszkvában, tavaly decemberben pedig részt vett a magyar–orosz gazdasági együttműködési kormányközi bizottság üzleti fórumán Moszkvában, ahol jelen volt Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter is.

A Telex szerint B. Roland a hálózatban úgynevezett tippkutató ügynök, aki a titkosszolgálati szakzsargonban egy kifejezetten célzott feladatra használt hálózati személy. Nem maga szervezi be az embereket, és nem is közvetlen hírszerzést végez, hanem olyan potenciális jelölteket kutat fel a környezetében, akik a titkosszolgálat számára értékes pozícióban vannak, hozzáférnek titkos információkhoz és esetleg zsarolhatók, megnyerhetők.

Az említett fesztivál alatt az orosz titkosszolgák kötetlen beszélgetéseken, informalitásra épülő programokon mérik fel a fiatalok személyiségét, gyengeségeit és szimpátiáit. A klasszikus kémek mellett propagandistákat is toboroznak, kiemelt célpontnak a nyugati országokból vagy stratégiai fontosságú államokból érkező fiatal vezetők számítanak.

B. Roland és Alexander V. a Telex szerint azóta is aktív, utóbbi az orosz nagykövetség állományában van és a hálózat egyik fontos segítője. A lap kereste B. Rolandot, de választ nem kaptak kérdéseikre.