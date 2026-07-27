Gázpisztollyal adtak le lövést egy budapesti gyorsétterem parkolójában

verekedés;lövöldözés;Pesterzsébet;

2026-07-27 14:53:00 CEST

Az egyik résztvevőt még keresik.

A XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt indított eljárást egy 30 éves budapesti férfival szemben, aki a rendőrség adatai szerint gáz-riasztó fegyverből adott le egy lövést egy budapesti verekedés közben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hétfői közlése szerint az eset július 26-án, 10 óra körül történt egy vendéglátóhely parkolójában.

G. Attila előbb összeszólalkozott egy másik férfival, majd összeverekedtek. A gyanúsított a dulakodás alatt vette elő a fegyvert és lőtt vele. A történtek több vendégben és szemtanúban félelmet keltettek, a segélyhívóra pedig több bejelentés érkezett. A férfi ezután egy közeli pékséghez menekült, ahol a kerületi rendőrök 10 óra 20 perckor elfogták. A nyomozók a menekülési útvonalán megtalálták és lefoglalták a gáz-riasztó fegyvert.

A verekedés másik résztvevője még a járőrök érkezése előtt autóval elhajtott. A rendelkezésre álló adatok szerint a dulakodás közben gázspray-vel lefújta G. Attilát.

A 30 éves férfit előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A másik résztvevő felkutatása folyamatban van.