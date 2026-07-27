Három nőt késelt meg egy férfi Párizsban, ketten súlyosan megsérültek

Franciaország;Párizs;késelés;

2026-07-27 14:42:00 CEST

A gyanúsítottat egy szolgálaton kívüli rendőr fogta el. A francia belügyminiszter szerint egyik áldozat élete sincs veszélyben.

Három nőt sebesített meg konyhakéssekkel egy férfi hétfő délelőtt Párizs északnyugati részén, a Porte de Clichynél. Két áldozat súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg, a támadással gyanúsított férfit rövid időn belül elfogták - írja a Le Monde.

A 19, 24 és 36 éves nőket kórházba vitték. Laurent Nuñez francia belügyminiszter közlése szerint egyikük sincs életveszélyben, ketten azonban súlyos állapotban vannak. Az egyik áldozatot a deréktájékon, a másikat a hasán érte szúrás.

A férfit egy szolgálaton kívüli párizsi rendőr tartóztatta fel. A gyanúsított csak bemondás alapján közölte személyazonosságát, és összefüggéstelenül beszélt. A belügyminiszter óvatosságra intett a támadás indítékának megítélésében. A francia terrorellenes ügyészség egyelőre figyelemmel kíséri az ügyet.

Egy rendőrségi forrás szerint a támadás a Les Deux Coupoles bár közelében történt. A férfi állítólag egy zacskóból vette elő a kést, majd előbb a villamosmegállónál álló egyik nőt szúrta meg, később pedig két másik embert támadott meg.