Egy független azerbajdzsáni online tévéadó két társalapítóját, három újságíróját és négy aktivistáját ítélték börtönbüntetésre

Azerbajdzsán;sajtószabadság;elnyomás;

2026-07-27 20:07:00 CEST

Valamennyien politikai indíttatásúnak tartják a vádakat.

Legfeljebb tizenöt éves szabadságvesztést szabtak ki hétfőn Azerbajdzsánban a független Toplum TV két társalapítójára, három újságírójára és négy aktivistára pénzügyi bűncselekmények miatt. Az ügy a sajtószabadság helyzete miatt nyugati aggodalmakat is kiváltott - írja a Reuters.

A csatornát 2016-ban elindító Akif Gurbanov tizenöt, munkatársa, Alasgar Mammadli tizennégy év börtönt kapott a védőügyvédek közlése szerint. Valamennyi vádlott politikai indíttatásúnak nevezte a vele szemben felhozott vádakat, ügyvédeik pedig fellebbezést jelentettek be.

Elmir Abbasov újságíró védője, Elchin Sadigov tisztességtelennek minősítette az eljárást. Azt mondta, hogy a védelem egyetlen indítványának sem adtak helyt, és a tárgyalást egyoldalúan folytatták le. A Toplum TV az Azerbajdzsánban még működő kevés független online sajtótermék egyike. Politikával, korrupcióval, emberi jogokkal és társadalmi ügyekkel foglalkozik.

A rendőrség 2024 márciusában átkutatta a szerkesztőség bakui irodáját és több más helyszínt, majd alkalmazottakat és hozzájuk kapcsolódó személyeket vett őrizetbe. Több érintettet később csempészés gyanújával előzetes letartóztatásba helyeztek. Az ügyészség utóbb illegális vállalkozással, pénzmosással, adóelkerüléssel és okirat-hamisítással kapcsolatos vádakat is emelt. Az azerbajdzsáni hatóságok visszautasítják azt az állítást, hogy az újságírók elleni büntetőeljárások politikai célokat szolgálnának.

A Riporterek Határok Nélkül 2026-os sajtószabadság-indexén Azerbajdzsán a 180 vizsgált ország közül a 171. helyre került, egy évvel korábban még a 167. volt. Az amerikai külügyminisztérium 2024-ben mély aggodalmát fejezte ki a Toplum TV szerkesztőségének átkutatása során végrehajtott letartóztatások miatt, és felszólította Azerbajdzsánt, hogy vessen véget az alapvető szabadságjogaikat gyakorló emberek zaklatásának.