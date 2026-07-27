Az Orbán-kormánytól menedékjogot szerző volt lengyel miniszter kiadatását kéri Lengyelország az Egyesült Államoktól

Lengyelország;kiadatás;Egyesült Államok;menedékjog;Zbigniew Ziobro;

2026-07-27 20:00:00 CEST

A volt igazságügyi minisztert 26 feltételezett bűncselekménnyel akarják meggyanúsítani, a kiadatási kérelem ezek közül 19-re terjed ki.

Lengyelország hétfőn hivatalosan kérte az Egyesült Államoktól Zbigniew Ziobro őrizetbe vételét és kiadatását - írja a Politico.

A lengyel ügyészség hatalommal való visszaéléssel, közpénzek politikai szövetségesekhez irányításával és politikai ellenfelek megfigyelésével kapcsolatos ügyekben akar eljárást indítani a volt igazságügyi miniszterrel szemben.

A kérelmet Waldemar Żurek igazságügyi miniszter közvetítésével, diplomáciai úton juttatták el az amerikai hatóságokhoz. A kiadatási eljárás 19 feltételezett bűncselekményre vonatkozik abból a 26-ból, amely miatt az ügyészek meg akarják gyanúsítani Zbigniew Ziobrót.

A vádak között szerepel egy, az igazságügyi minisztériumon belül működő szervezett bűnözői csoport irányítása, a hivatali hatalommal való visszaélés, támogatási pályázatok manipulálása kormánybarát szervezetek javára, valamint a Pegasus kémszoftver alkalmazása politikai ellenfelekkel szemben.

Zbigniew Ziobro a Jog és Igazságosság politikusaként 2015 és 2023 között hajtott végre átfogó igazságügyi átalakításokat. Ezek nagyobb kormányzati befolyást biztosítottak az ügyészség, valamint a bírák fegyelmi ellenőrzése felett, és konfliktushoz vezettek Lengyelország és az Európai Unió intézményei között.

A politikus korábban Magyarországon kapott menedékjogot, az új magyar kormány azonban átadását ígérte. Zbigniew Ziobro májusban az Egyesült Államokba utazott, ahol a PiS-hez közel álló TV Republika politikai kommentátorként alkalmazta.

A volt igazságügyi miniszter koholtnak nevezte a vele szembeni vádakat, Donald Tuskot pedig politikai bosszúhadjárattal vádolta. Azt is közölte, hogy jogi lépéseket tesz Donald Tusk és miniszterei ellen, amennyiben a Jog és Igazságosság a 2027 őszére tervezett választás után visszatér a hatalomba.