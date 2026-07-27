Forsthoffer Ágnes megnyitja a Sándor-palotát a látogatók előtt

Sándor-palota;Forsthoffer Ágnes;

2026-07-27 20:32:00 CEST

A Karmelita után az államfői hivatal is megnyílik az érdeklődők előtt.

Augusztus 1-jén és 8-án újra látogatható lesz Sándor-palota - közölte Facebook-oldalán az ideiglenes államfő.

Forsthoffer Ágnes azt írta, a látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történelméből. Hozzátette, hogy a Nyitott kapuk programsorozatra (amely ingyenes) a Sándor-palota honlapján lehet regisztrálni. (Cikkünk írásakor már egy hibaüzenet fogadott az időpontfoglalásakor - vélhetően akkora volt az érdeklődés, hogy fél órával a poszt megjelenése után már beteltek a helyek).

Nem a köztársasági elnök hivatal az egyetlen, amely kinyitotta kapuit. Magyar Péter már a választási kampányban azt ígérte, hogy kormányváltás esetén megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita kolostort, amely 2019-től Orbán Viktor miniszterelnöki hivatalának adott otthont. Május 15-én több minisztertársával eltávolította az épület előtt 2021 óta felálló kordon eltávolítását. A kormány ekkor jelentette be, hogy a Karmelitát ingyenes, előzetes regisztrációhoz kötött, vezetett látogatások keretében hétvégenként megnyitják, az első sajtóbejárást pedig másnap Magyar Péter tartotta.