Magyar Péter közölte, a korábban odakészített szakorvosi vizsgatételeket vette vissza Takács Péter asztaláról

vizsga;jegyzet;Magyar Péter;Takács Péter;

2026-07-27 18:59:00 CEST

Egyben megosztott egy „jótanácsot is” az ellenzéki politikussal.

Takács Péter azzal vádolta meg Magyar Pétert, hogy ellopta a jegyzeteit, a kormányfő azonban azt állítja, hogy az asztalon hagyott iratok az általa kinyomtatott szakorvosi vizsgatételek voltak.

Magyar Péter hétfői Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a vizsgatételeket viszonzásként készítette elő, miután egy tusványosi pólót kapott Takács Pétertől. Közlése alapján azért vitte el később a dokumentumokat - miután az ellenzéki frakció kivonult az ülésteremből -, hogy másnap átadhassa őket.

A miniszterelnök közölte, hazugság, hogy ellopta volna az ellenzéki politikus jegyzeteit. „Hogy lesz ebből szakvizsga, Péter? Ezért érdemes rögtön az egyetem után letenni, hogy ne kelljen 50 évesen is arról hazudozni, hogy miért vagy lusta tanulni…” - zárta sorait Magyar Péter.