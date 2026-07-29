Kitartás és határozott fellépés kell a személyi igazolvány cseréjéhez

idősek;csere;személyi igazolvány;

2026-07-29 05:50:00 CEST

Csaknem másfél hónapba telt, míg Zsuzsannának sikerült elintézne idős, demens édesanyja igazolványcseréjét.

Történetünk „happy end-del végződött, a személyi igazolvány cseréjéhez kihoztak hozzánk minden szükséges papírt, édesanyám 10 évre megkapja az okmányt. Lakcímkártyája is lett, nekem pedig átadták a meghatalmazást, amivel majd ezeket átvehetem a kormányablakban”. Így kezdődött Zsuzsanna levele, aki hozzátette, „nem tudom, hogy ez most a határozott fellépésemnek köszönhető, vagy kénytelenek voltak utánajárni az akadálymentes ügyintézés mikéntjének.”

A 88 éves, fekvőbeteg, bénult édesanyját gondozó nő először múlt héten küldött felháborodott üzenetet lapunknak. Mint írta, hozzátartozója személyi igazolvány cseréjét június 12-e óta intézi, de nem jutott előbbre. Édesanyja mozgásában erősen korlátozott, aláírni ugyan papíron képes, de ujjlenyomata nincs. „Információkat gyűjtöttem, meg orvosi igazolásokat. Telefonáltam, emaileket írtam, behívtak, aztán azt mondták, majd kijönnek.” Megkérdezték Zsuzsannától, hogy biztosan nem tudja-e bevinni édesanyámat betegszállítóval. Kijelentette, hogy ennek a tortúrának nem teszi ki az édesanyját.

„Eljött a nap, jöttek, fényképet készítettek, majd kérték az aláírást. Digitális padon kellett aláírni, anyám életében nem látott még ilyet, elsőre nem ment, másodjára sikerült. Nem gyöngybetűkkel, és belejavított. Az ügyintézők szerint ez így nem jó, mert nem érzékeli majd az a gép, ami nyomtatja a kártyát. Be akarták írni, hogy anyám aláírásra képtelen. Csakhogy ez nem igaz.”

Végül minden megoldódott, Zsuzsanna hamarosan átveheti édesanyja igazolványát, aki megjegyezte:

az ügyintézők alapvetően kedvesek voltak, de a rendszer nincs jól kitalálva, a határidő pedig rövid.

„Arról nem is beszélve, hogy nincs reklámozva, ezért sokan nem is tudnak róla, ahogy arról sem, mivel jár, ha valakinek nincs érvényes személyi igazolványa”.

Országosan mintegy 135 ezer idősebb embert érint a személyazonosító igazolványok kötelező cseréje. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a könyv alakú, lapozós okmányok az európai uniós szabályozással összhangban jövő hónapban, egészen pontosan 2026. augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik. Időseknél előfordulhat, hogy nincs használható ujjlenyomat. Az uniós szabályozással összhangban amennyiben ez csak átmeneti probléma, – nagyon kiszáradt az ujja, és az a krémezéstől sem javul, vagy eltört a keze – akkor az okmány érvényességi ideje 1 év lesz. Ám ha orvos igazolja, hogy ez az állapot végleges, kérésre az okmány érvényességi ideje 6 vagy 10 év lehet.

Az egészségügyi állapotuk miatt tartósan ágyban fekvő, mozgásukban korlátozott vagy mozgásképtelen személyek személyazonosító igazolványának kiállításához a mobil kormányablak vehető igénybe, az ez iránti igényt a kormányhivataloknál lehet jelezni.

A 2000 januárja előtti szabályozás szerint az akkor 50. életévüket betöltötteknek határidő nélküli személyazonosító igazolványt állítottak ki, ám az elmúlt 26 évben több változás is történt. A könyv típusú igazolványok helyett már plasztik, kártyaformátumú okmányok vannak, valamint 2021 óta határidő nélkül érvényes okmányokat nem is lehet kiállítani. A hazai jogszabályok 2016 óta adnak lehetőséget a cserére, de ezzel eddig kevesen éltek.