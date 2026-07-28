Hirdetőtáblának rohant egy rendőrök elől menekülő férfi Budapesten

Á. B.

kábítószer;drog;elfogás;

2026-07-28 15:22:00 CEST

Elfogása után kábítószergyanús anyagot találtak nála.

Egy hirdetőtáblának szaladt a rendőrök elől menekülő férfi a fővárosban, a Kelenföldi pályaudvarnál, miután futás közben hátranézett, hogy lássa üldözőit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Az ütközés véget vetett a menekülésének, a járőrök elfogták.

Az egyenruhások július 21-én, reggel 8 óra körül figyeltek fel három vitatkozó férfira a buszvégállomásnál. Amikor odaléptek hozzájuk, egyikük elfutott. A másik két férfi igazoltatásakor nem találtak gyanús körülményt.

Az elfogott férfi közelében marihuánaszagot éreztek, testi tünetei pedig arra utaltak, hogy kábítószert fogyaszthatott. Nadrágzsebéből egy megtekert cigaretta, táskájából pedig simítózáras tasakokba csomagolt, kábítószergyanús növényi származék került elő.

A rendőrségi gyorsteszt amfetamin, kristály, kokain és marihuána fogyasztását támasztotta alá. A nyomozók M. Norbert ellen kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást, és gyanúsítottként hallgatták ki.