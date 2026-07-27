Megerőszakoltak egy nőt egy Zirc közeli erdőben

18+;szexuális zaklatás;erdő;kirándulás;Zirc;

2026-07-27 16:25:00 CEST

A támadó szikével fenyegette meg az áldozatot, majd több tízezer forintot is elvett tőle.

Őrizetbe vettek egy 49 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy július 26-án megtámadott, megerőszakolt és kifosztott egy fiatal nőt egy Zirc környéki erdőben.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a férfit még aznap elfogták, kihallgatták, és kezdeményezték a letartóztatását.

Az áldozat elmondása alapján kirándulás közben állta el az útját a számára ismeretlen férfi. A támadó hátrakötötte a nő kezét, egy szikével megfenyegette, majd egy vadászleshez vitte, ahol szexuális erőszakot követett el ellene. A férfi ezután több tízezer forintot vett el az áldozattól. A rendőrséghez a déli órákban érkezett bejelentés, majd az adatgyűjtés alapján rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, és elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A 49 éves férfit még aznap délután elfogták, előállították és őrizetbe vették. A rendőrség szexuális erőszak és kifosztás miatt folytat eljárást vele szemben.