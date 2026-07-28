Nem indít vizsgálatot a kormány, amiért technikai okokra hivatkozva letiltották az Átlátszó Portik Tamással készített interjúját

vizsgálat;büntetés-végrehajtás;Belügyminisztérium;Portik Tamás;Átlátszó;Pósfai Gábor;

2026-07-28 16:29:00 CEST

A belügyminiszter hallgat, a büntetés-végrehajtás pedig nem tartja indokoltnak az interjúengedélyezési gyakorlat felülvizsgálatát.

Nem terveznek külön vizsgálatot annak tisztázására, érhette-e politikai befolyás a Portik Tamással és más fogvatartottakkal tervezett interjúkról hozott korábbi döntéseket - írja az Átlátszó.

Pósfai Gábor belügyminiszter nem válaszolt a portál kérdéseire, a tárca sajtóosztálya azokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához (BVOP) továbbította, amely azt közölte, hogy kommunikációs tevékenysége átlátható és befolyástól mentes, a fogvatartottak sajtónyilatkozataival kapcsolatos ügyekben pedig a hatályos jogszabályok alapján jár el. A szervezet álláspontja szerint a jelenlegi engedélyezési eljárások felülvizsgálata és a szervezeten kívüli, független vizsgálat sem indokolt.

Az ügy előzménye, hogy az Átlátszó 2023. július 31-én kezdett interjút készíteni Portik Tamással a börtönben. A BVOP által korábban engedélyezett beszélgetést félbeszakították, később pedig a folytatását és a már rögzített rész közlését is megtiltották. A portál szerint felmerült, hogy a döntésben szerepet játszhatott Pintér Sándor akkori belügyminiszter vagy az, hogy a tervezett kérdések egy része rá vonatkozott, ezt azonban nem sikerült tisztázni.

A büntetés-végrehajtás adatai alapján 2023 és 2026. június 11. között 378 fogvatartotti interjúkérelem érkezett, amelyek közül 26-ot, vagyis az esetek csaknem 7 százalékát utasították el. Az elítéltek 16 döntés ellen fellebbeztek; a büntetés-végrehajtási bírók 12 tiltást helybenhagytak, két esetben engedélyezték az interjút, két ügyben pedig még nem született döntés.

A BVOP szerint a tiltások nem mutatnak részrehajlást, mert az Átlátszó mellett a Blikk, a Magyar Nemzet, a TV2 Tények, a TV2 Napló és a HírTV által kezdeményezett fogvatartotti nyilatkozatokat is elutasították már. A szervezet arra is hivatkozott, hogy döntéseivel szemben a fogvatartottak bírósághoz vagy az alapvető jogok biztosához fordulhatnak.