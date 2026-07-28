Roberto Mancini olasz, Zinedine Zidane francia szövetségi kapitány lett

válogatott szövetségi kapitány;

2026-07-28 20:05:00 CEST

Földrengéssel felérő változások a futballpiramis csúcsán.

Három év kihagyás után ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Az olasz szövetség közölte, hogy ismét az elmúlt években Szaúd-Arábiában és Katarban dolgozó 61 éves szakember veszi át a nemzeti csapat irányítását. A trénerrel a csapat 2021-ben Európa-bajnokságot nyert. Az olasz nemzeti együttes nem jutott ki az idei világbajnokságra, miután a bosnyákok ellen elbukta a pótselejtezőt. Gennaro Gattuso ezután lemondott.

De a francia válogatottat is új szövetségi kapitány vezeti mostantól: a világbajnokság után távozó Didier Deschamps posztját Zinedine Zidane tölti be, aki négyéves szerződést kötött a francia szövetséggel.