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Kovács Katalin 2025. augusztus 30-án Sukorón

Milliárdokat kapott Kovács Katalin, a kajakkirálynő, de most neki is fizetnie kell

Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár azt javasolta Pósfai Gábor belügyminiszternek, rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia (KKNKKA) augusztus 1-jétől fizessen bérleti díjat az általa igénybe vett területért és  szolgáltatásokért. Kovács Katalin férje a volt sportállamtitkár, Schmidt Ádám, aki arról döntött, hogy a sokszoros világbajnok felesége ingyen használhassa a 70 milliárd forintba került akadémiai központot, nem mellesleg pedig milliárdos támogatásokat kapjon.

A „Tegyük tisztába a sukorói ügyet!” című, közösségi oldalán megjelent posztjában a sportállamtitkár hétfőn emlékeztetett arra, hogy a KKNKKA-t mintegy 70 milliárd forintból építette az állam, és 2024. október 12-én adták át. A létesítmény vagyonkezelője, üzemeltetője az a százszázalékos állami tulajdonban lévő Nemzeti Sportügynökség Zrt. (NSÜ), amely a több mint 200 másik állami tulajdonban lévő sportingatlané is.

„Schmidt Ádám, aki 2022 és 2026 májusa között volt sportállamtitkár, mint az NSÜ tulajdonosi joggyakorlója, 2024. december 19-én, azaz alig két hónappal az átadást követően különböző jogszabályokkal alátámasztva arról rendelkezett a 18/2024 (XII.19) számú határozatában, hogy felesége, Kovács Katalin, a saját nevét viselő akadémia vezetője +közfeladat ellátása+ jogcímen ingyen, azaz bérleti díj fizetése nélkül használhassa a létesítményt határozatlan időre. Azóta mindösszesen havi 50 ezer forint + áfa közüzemi átalányt térít meg, ugyanakkor nem fizet a takarításért, a biztonsági szolgálatért, az uszoda, a konditerem, a hajótároló, a magaslati szoba, az ultramodern edzőmedencék stb. használatáért, de azért a 30 szoba igénybevételéért sem, amelyeket a sportág szakembereit is megosztó módon az ország több szegletéből beköltöztetett fiatal kajak-kenus akadémisták vehetnek igénybe” – írta bejegyzésében Kálnoki-Kiss Attila, kifejtve, hogy az NSÜ a létesítmény üzemeltetésére

2025-ben bruttó 3 065 628 112, 2026 első félévében pedig bruttó 1 117 689 417 forint állami forrást költött, azaz ennyibe került az akadémia működése az adófizetőknek.

A sportállamtitkár közölte, az NSÜ által üzemeltetett állami sportingatlanok esetében nincs még egy olyan sportszervezet, amely tulajdonosi határozat alapján ne fizetne bérleti díjat annak használata után, még ha kedvezményeset is.

Schmidt Ádám 2025. augusztus 30-án Sukorón

„Eközben a KKNKKA sportszakmai támogatása exponenciálisan emelkedett: a 2020-ban létrehozott alapítvány 2021-ben 331,6 millió, 2022-ben 709,6 millió, 2023-ban 820 millió, 2024-ben 813 millió, 2025-ben 970 millió, 2026-ban pedig 1 075 061 050 forint további állami támogatáshoz jutott. Meglehet, hogy ezek a döntések megfelelnek a jelenleg érvényben lévő kormányhatározatoknak, jogszabályoknak, ám

idokolatlan előnyben részesítenek egyetlen sportági szereplőt a többivel szemben, 

és finoman szólva szembe mennek a jó erkölccsel” – érvelt Kálnoki-Kiss Attila.

„Mindezért első lépésként arra kértem Pósfai Gábor belügyminiszter urat, hogy tulajdonosi joggyakorlóként rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia augusztus 1-jétől az általa igénybe vett területért, szolgáltatásokért fizessen bérleti díjat. Következő lépésként átvilágítjuk az akadémiai működést, és annak eredménye ismeretében dönt a sportállamtitkárság a további intézkedésekről” – tette hozzá.

Kálnoki-Kiss Attila bejegyzésében csak egyszer említette meg, de azért érdemes még egyszer tudatosítani: Kovács Katalin férje a korábbi sportállamtitkár, Schmidt Ádám, aki arról döntött, hogy a sokszoros világbajnok felesége ingyen használhassa a 70 milliárd forintba került akadémiai központot, és mellette milliárdos támogatásokat élvezhessen.

A külföldi sportsajtó szerint a vasárnapi Magyar Nagydíj bebizonyította, hogy a Hungaroring jóval több, mint „Monaco falak nélkül”. A pálya két évig tartó modernizációjára eredetileg 78,9 milliárd forintot szántak, de sajtóhírek 90 milliárd forintra taksálják a teljes projekt végső költségvetését.