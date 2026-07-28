Milliárdokat kapott Kovács Katalin, a kajakkirálynő, de most neki is fizetnie kell

kajak-kenu;akadémia;Kovács Katalin;Schmidt Ádám;

2026-07-28 07:41:00 CEST

Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár azt javasolta Pósfai Gábor belügyminiszternek, rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia (KKNKKA) augusztus 1-jétől fizessen bérleti díjat az általa igénybe vett területért és szolgáltatásokért. Kovács Katalin férje a volt sportállamtitkár, Schmidt Ádám, aki arról döntött, hogy a sokszoros világbajnok felesége ingyen használhassa a 70 milliárd forintba került akadémiai központot, nem mellesleg pedig milliárdos támogatásokat kapjon.

A „Tegyük tisztába a sukorói ügyet!” című, közösségi oldalán megjelent posztjában a sportállamtitkár hétfőn emlékeztetett arra, hogy a KKNKKA-t mintegy 70 milliárd forintból építette az állam, és 2024. október 12-én adták át. A létesítmény vagyonkezelője, üzemeltetője az a százszázalékos állami tulajdonban lévő Nemzeti Sportügynökség Zrt. (NSÜ), amely a több mint 200 másik állami tulajdonban lévő sportingatlané is.

„Schmidt Ádám, aki 2022 és 2026 májusa között volt sportállamtitkár, mint az NSÜ tulajdonosi joggyakorlója, 2024. december 19-én, azaz alig két hónappal az átadást követően különböző jogszabályokkal alátámasztva arról rendelkezett a 18/2024 (XII.19) számú határozatában, hogy felesége, Kovács Katalin, a saját nevét viselő akadémia vezetője +közfeladat ellátása+ jogcímen ingyen, azaz bérleti díj fizetése nélkül használhassa a létesítményt határozatlan időre. Azóta mindösszesen havi 50 ezer forint + áfa közüzemi átalányt térít meg, ugyanakkor nem fizet a takarításért, a biztonsági szolgálatért, az uszoda, a konditerem, a hajótároló, a magaslati szoba, az ultramodern edzőmedencék stb. használatáért, de azért a 30 szoba igénybevételéért sem, amelyeket a sportág szakembereit is megosztó módon az ország több szegletéből beköltöztetett fiatal kajak-kenus akadémisták vehetnek igénybe” – írta bejegyzésében Kálnoki-Kiss Attila, kifejtve, hogy az NSÜ a létesítmény üzemeltetésére

2025-ben bruttó 3 065 628 112, 2026 első félévében pedig bruttó 1 117 689 417 forint állami forrást költött, azaz ennyibe került az akadémia működése az adófizetőknek.

A sportállamtitkár közölte, az NSÜ által üzemeltetett állami sportingatlanok esetében nincs még egy olyan sportszervezet, amely tulajdonosi határozat alapján ne fizetne bérleti díjat annak használata után, még ha kedvezményeset is.

„Eközben a KKNKKA sportszakmai támogatása exponenciálisan emelkedett: a 2020-ban létrehozott alapítvány 2021-ben 331,6 millió, 2022-ben 709,6 millió, 2023-ban 820 millió, 2024-ben 813 millió, 2025-ben 970 millió, 2026-ban pedig 1 075 061 050 forint további állami támogatáshoz jutott. Meglehet, hogy ezek a döntések megfelelnek a jelenleg érvényben lévő kormányhatározatoknak, jogszabályoknak, ám

idokolatlan előnyben részesítenek egyetlen sportági szereplőt a többivel szemben,

és finoman szólva szembe mennek a jó erkölccsel” – érvelt Kálnoki-Kiss Attila.

„Mindezért első lépésként arra kértem Pósfai Gábor belügyminiszter urat, hogy tulajdonosi joggyakorlóként rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia augusztus 1-jétől az általa igénybe vett területért, szolgáltatásokért fizessen bérleti díjat. Következő lépésként átvilágítjuk az akadémiai működést, és annak eredménye ismeretében dönt a sportállamtitkárság a további intézkedésekről” – tette hozzá.

Kálnoki-Kiss Attila bejegyzésében csak egyszer említette meg, de azért érdemes még egyszer tudatosítani: Kovács Katalin férje a korábbi sportállamtitkár, Schmidt Ádám, aki arról döntött, hogy a sokszoros világbajnok felesége ingyen használhassa a 70 milliárd forintba került akadémiai központot, és mellette milliárdos támogatásokat élvezhessen.