Trump és Zelenszkij Patriot-licencekről tárgyalt a Fehér Házban Graham gyászszertartása előtt

Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2026-07-28 20:28:00 CEST

Az ukrán államfő a washingtoni Fehér Házban tárgyalt az amerikai elnökkel az ország légvédelmének erősítéséről, köztük elfogórakéták gyártási szabadalmairól. A zárt ajtók mögötti találkozót Lindsey Graham szenátor búcsúztatása előtt tartották.

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő keddi tárgyalása nem a nyilvánosság előtt zajlott, amerikai sajtóbeszámolók szerint a találkozó valamivel több mint egy órán át tartott. Zelenszkij a megbeszéléseket követően arról számolt be, hogy a megbeszélés egyik fő témája Ukrajna légvédelmének megerősítése volt.

Az ukrán elnök közlése szerint szóba kerültek a Patriot-elfogórakéták ukrajnai gyártásához szükséges licencek, valamint további, a légvédelemhez kapcsolódó megoldások. Kijev hónapok óta azt kéri, hogy ne csak kész rendszereket és rakétákat kapjon, hanem a gyártási kapacitások egy részét is helyben építhesse ki.

Patriotok és gyártási engedélyek

A Patriot-rendszerek azért szerepelnek az ukrán kérések középpontjában, mert ezek képesek ballisztikus rakéták elfogására. Oroszország az elmúlt hetekben is rendszeresen mért rakéta- és dróncsapásokat ukrán városokra és energetikai létesítményekre, miközben Ukrajna többször jelezte, hogy az elfogórakéták készletei korlátozottak.

A gyártási licencekről szóló egyeztetés nem új kezdeményezésként került napirendre. Zelenszkij már a júniusi G7-találkozón is azt mondta, hogy Ukrajna számára elsőbbséget élveznek a légvédelmi rakéták és az ezek előállításához szükséges engedélyek. Az ukrán elnöki hivatal július 22-én is arról adott tájékoztatást, hogy az ankarai NATO-csúcson hozott döntések végrehajtása elsősorban a Patriot-rakéták gyártási engedélyeit érinti.

A keddi washingtoni egyeztetés ennek a folyamatnak a folytatása volt. Trump az ankarai NATO-csúcson már jelezte, hogy az Egyesült Államok megadná Ukrajnának a Patriot-rendszerekhez kapcsolódó gyártási jogosultságot. A nyitott kérdések közé tartozik, milyen alkatrészekre és elfogórakéta-típusokra vonatkozna az engedély, milyen amerikai vállalati és kormányzati jóváhagyások szükségesek, valamint milyen ütemben indulhatna el a termelés.

Diplomácia Graham búcsúztatása körül

A találkozón a háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítésekről is szó volt. Zelenszkij közlése szerint a felek a békefolyamat újraindításának lehetőségeit is áttekintették. Washington az ukrajnai háborúban közvetítő szerepet is vállal, de az amerikai diplomácia figyelmét az elmúlt időszakban a közel-keleti válság és az Irán elleni amerikai műveletek is lekötötték.

Trump és Zelenszkij az elmúlt hetekben többször találkozott. Július elején az ankarai NATO-csúcson, június közepén pedig a franciaországi Évianban tartott G7-ülésen egyeztettek. Az AP szerint a Fehér Ház a keddi megbeszélést pozitívnak és eredményesnek nevezte.

A washingtoni találkozó időzítését Lindsey Graham republikánus szenátor temetése határozta meg. Graham július 11-én halt meg, és a Capitoliumban, majd a washingtoni nemzeti katedrálisban tartott búcsúztatásán amerikai politikusok mellett külföldi vezetők is részt vettek. A szenátor az amerikai Kongresszusban Ukrajna és Izrael támogatásának egyik ismert képviselője volt.

Zelenszkij mellett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is Washingtonba érkezett. Trump a nap folyamán vele is külön megbeszélést tartott, amely amerikai és izraeli közlések szerint az Iránnal és a regionális biztonsággal kapcsolatos kérdéseket érintette. A három vezető programját így egyszerre alakította a Graham-búcsúztatás és a két háborúhoz kapcsolódó washingtoni egyeztetéssorozat.

Ukrajna számára a keddi tárgyalás közvetlen eredménye akkor válhat mérhetővé, ha a gyártási licencekről szóló politikai ígéret konkrét ipari, pénzügyi és exportengedélyezési megállapodásokban is megjelenik. Addig a Patriot-elfogórakéták utánpótlása továbbra is az amerikai és európai szállításoktól, valamint a meglévő készletek ütemezésétől függ.