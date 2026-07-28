Zátonyra futott a Dunán egy 186 utast szállító üdülőhajó Romániában

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2026-07-28 16:09:00 CEST

Az utasok és az 52 fős személyzet biztonságban vannak.

Zátonyra futott hétfő éjszaka a Dunán egy 186 utast szállító, svájci zászló alatt közlekedő üdülőhajó Romániában, a Mehedinți megyei Salcia térségében - írja az Agerpres.

A hatóságok a Viking Ullur kiszabadításának lehetőségét vizsgálják, illetve azt, hogy szükség esetén miként szállíthatják át az utasokat egy másik hajóra.

A hajó hétfőn 21 óra 15 perc körül indult el Drobeta-Turnu Severin kikötőjéből Vidin felé, majd éjjel 0 óra 45 perc körül a 817+500-as folyamkilométernél fennakadt. Saját eszközökkel megpróbálták kiszabadítani, de nem jártak sikerrel.

A kikötőkapitányság kedden a helyszínre küldte az al-dunai folyami igazgatóság Concordia műszaki hajóját, hogy megmérje a vízmélységet az üdülőhajó körül. Az incidens nem akadályozza a dunai forgalmat, mert a Viking Ullur a hajózóúton kívül feneklett meg. A kapitány jelentése alapján a hajó, az utasok és a személyzet is biztonságban van. A hajó merülési mélysége megfelelt az adott folyószakaszon engedélyezett értéknek, de letért a hajózóútról. Ennek okát egyelőre nem ismerik.

A Duna vízhozama jelenleg másodpercenként 1650 köbméter, miközben ebben az időszakban 4700 köbméter lenne a megszokott. Az alacsony vízhozam miatt merülési korlátozásokat vezettek be, amelyek mértékét folyószakaszonként a vízálláshoz igazítják. Calafat térségében egy másik, nem személyszállító hajó is fennakadt egy homokpadon.