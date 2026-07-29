Lázár János nem különösebben szeret bejárni a munkahelyére, a szavazások több mint 80 százalékán hiányzott

Fidesz;Lázár János;Országgyűlés;szavazás;hiányzások;

2026-07-29 12:01:00 CEST

A statisztika szerint egyébként az öt legtöbbet hiányzó jelenleg is aktív képviselő mind fideszes.

Az Országgyűlés honlapján közzétett adatok alapján Lázár János volt építési és közlekedési miniszter jár be legritkábban a munkahelyére, ugyanis ő vett részt a legkevesebb parlamenti szavazáson az aktív képviselők közül.

A fideszes politikus az eddigi 219 szavazásból összesen 41-en nyomott gombot, s 178-at kihagyott, ami 81,28 százalékos hiányzási rátát jelent. Ennél sokkal kevesebbért is meg lehetne vonni a tiszteletdíját: az országgyűlési törvény szerint ha egy képviselő a voksolások legalább egynegyedén nem vett részt, és a hiányzása nem igazolt, a házelnök a tiszteletdíja megvonásáról dönthet. Az RTL Híradó ezzel kapcsolatos kérdésére a KDNP-s Latorcai Csaba annyit ismételgetett, hogy amikor kell, Lázár János jelen van.

A statisztika szerint egyébként az öt legtöbbet hiányzó jelenleg is aktív képviselő mind fideszes. A hiányzók dobogójának második fokára Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter állhat fel, aki a lemondásáig és BYD-hoz szerződéséig 185 szavazásból 110 alkalommal hiányzott, ez 59,46 százalék. A harmadik helyen Németh Zsolt található 52,05 százalékos hiányzási rátával, majd Hankó Balázs következik 43,84 százalékkal, de nagy hiányzó Budai Gyula és Kocsis Máté is, ők „holtversenyben” az esetek 42,47 százalékában nem szavaztak.

Az RTL Híradó kereste a Fidesz-frakciót és Lázár Jánost is, hogy megtudják, igazoltan voltak-e távol ennyiszer, de választ nem kaptak.