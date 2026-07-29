A közösségi média megölheti a felfedezés élményét nyaraláskor

turizmus;felkészülés;tömeg;nyaralás;meglepetés;közösségi média;

2026-07-29 19:51:00 CEST

A legtöbb családnak mindössze egy-két hét áll rendelkezésre, hogy nyáron elutazzon és élményeket gyűjtsön. Ma már az interneten előzetesen mindent lecsekkolhatunk, de vajon érdemes-e az utolsó kis részletig előre megismerni az úti célunkat, vagy hagyjunk lehetőséget arra, hogy meglepetések érjenek bennünket?

A turisták egy része már a taxiban felismeri a nagy kanyart, ami után megérkezik a szállodába, tudja, melyik asztalhoz érdemes leülni az étteremben, ahonnan a legszebb a panoráma, sőt azzal is tisztában van, mit érdemes rendelni specialitásként, még mielőtt kinyitná az étlapot – holott még sosem járt az adott helyen. A közösségi média tele van fotókkal, videókkal, amelyeket a turisták osztanak meg, mindenki kötelességének érzi, hogy pontosan ugyanabban a pózban, ugyanazzal a művigyorral az arcán posztoljon egy-egy közismert helyszínről, mint mindenki más. A Hint App közelmúltban végzett felméréséből, amelyben több mint tízezer embert faggattak utazási szokásaikról, kiderült: 68 százalékuk már ismerősként érezte magát ott, ahol először járt. Viszont manapság rengetegen alaposan felkészülnek előzetesen, elsősorban a közösségi médiában tájékozódva az úti célról. Ennek a trendnek előnyei és hátrányai egyaránt vannak.

A közösségi platformok segíthetnek az utazóknak abba, hogy már indulás előtt megismerjék a helyi közlekedést, szokásokat, így költséghatékonnyá tudják tenni a programjukat, és a nyaralás alatt korlátozottan rendelkezésre álló időt is jobban ki tudják használni. A részletes tervezés emellett csökkentheti az utazási szorongást is, hiszen nem kell azon aggódni, milyen váratlan helyzetekbe futhatunk bele.

Ugyanakkor a rengeteg információ elveheti az élmények spontaneitását.

A felmérés szerint a válaszadók 74 százaléka olyan alaposan felkutatja előzetesen a látnivalókat, hogy az érkezése után már kevés igazi meglepetés éri őt. 64 százalék mondta azt, hogy azonnal felismert olyan utcákat, nevezetességeket, amelyeket korábban soha nem látogatott meg személyesen, de többször is találkozott velük az interneten. A felmérésben résztvevők 57 százaléka állította azt, hogy egy élmény valamivel kevésbé volt izgalmas, mert szinte teljesen megegyezett azzal, amit korábban már online láttak. Vannak, akik pont emiatt már tudatosan törekszenek az előzetes felkészülés korlátozására: a válaszadók közel fele, 46 százaléka mondta, hogy szándékosan kerülte a tájékozódást indulás előtt az úti célokkal, éttermekkel vagy eseményekkel kapcsolatban, mert meg akarta őrizni a felfedezés élményét.

„Véleményem szerint teljes mértékben egyénfüggő, hogy megöli-e az élményt, ha előre alaposan utánajártunk az úti célunknak – nyilatkozta lapunknak Tóth Ákos, az Utazómajom alapítója. – De ha tájékozódunk is, azt mindenképp figyelembe kell vennünk, hogy a közösségi médiában csak a végleteget fogjuk látni. Vagy azt, hogy egy partszakasz, egy hotel, egy látványosság a legszebb a világon, vagy pedig épp ellenkezőleg, jól lehúzzák, mert szemetes, koszos, vagy éppen nem kedves a személyzet egy hotelben. Olyat nagyon ritkán tapasztalni, hogy valami csak úgy elmegy. Erre már nem kapná fel a fejét a közönség, a figyelemért pedig egyre többet kell megtenni.

Éppen ezért készüljünk fel arra, hogy bármilyen alaposan is tájékozódtunk a helyszínről, szinte garantáltan nem olyan lesz a valóságban. Lehet, hogy épp nem fog sütni a nap, és más színe lesz a víznek, óriási tömeg lesz a világörökségi helyszínen, vagy túl drága lesz az étterem.”

Az utazás tömegessé válásának egy vadhajtása a túlturizmus, amikor egy-egy nevezetesség annyira ismertté válik az interneten, hogy a fél világ késztetést érez arra: neki is feltétlenül meg kell néznie élőben az adott helyszínt. Tóth Ákos szerint jó példa erre a híres T-rex alakú szikla Bali közelében, amely a Kelingking Beachen található. 2016-ban jelentek meg róla az első fotók a különböző blogokon, majd egy évvel később az Instagram algoritmusa annyira felkapta, hogy a rá következő évben már a világ egyik legtöbbet fotózott tengerparti kilátópontja lett, influenszerek tízezrei posztolták ugyanazt a kompozíciót. „A nehezen megközelíthető strandra egy 182 méter magas panorámaliftet, kilátóteraszt, éttermet és kávézót szerettek volna építeni. A projekt azonban akkora felháborodást keltett, hogy leállították, jelenleg félkész állapotban várja, mi lesz a sorsa. Mára évi egymillió látogatót vonz a látványosság, így azokat, akik egy meghitt kilátópontról álmodoznak, eltántorít a többórás sorban állás és az elképesztő tömeg” – fejtette ki.

A szakember szerint azonban tervezés szempontjából igenis érdemes előzetesen utánajárni a látványosságoknak, éttermeknek, ezzel rengeteg értékes időt spórolunk meg az utazás alatt. „Csak azért, mert valami népszerű, nem biztos, hogy számunkra is érdekes. Mivel a legtöbbször limitált az utazással töltött napok száma, ezért egyáltalán nem mindegy, hogyan használjuk ki az időnket. Egy jó úti terv hatalmas segítség lehet ebben.”