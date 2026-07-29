Aranyérmes a magyar női kardcsapat a hongkongi vívó-világbajnokságon

Hongkong;aranyérem;vívó-világbajnokság;magyar női kardcsapat;

2026-07-29 15:09:00 CEST

A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes a döntőben a kínaiakat győzte le.

Egész nap nagyszerű teljesítményt nyújtva aranyérmet nyert szerdán a magyar női kardcsapat a hongkongi vívó-világbajnokságon. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott és egy tussal nyert. A magyarok – akik 2022-ben és 2023-ban győztek – három év után vívhattak ismét az aranyért, mégpedig a kínaiakkal. Battai Sugár és Szűcs Luca kétszeres, Katona egyszeres világbajnokként kezdte a döntőt, míg Spiesz Hongkongban vb-újonc. Tavaly bronzéremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban.

A finálét Battai indította, 5-2-re kikapott Pan Csi-miaótól, majd Spiesz se tudott változtatni a mérkőzés menetén, 5-1-re maradt alul Zsao Hszüe-jivel szemben. Szűcs viszont parádésan vívott: 12-3-ra verte a menet közben egyre inkább elbizonytalanodó Csang Hszin-jit, ezzel fordított (15-13).

Spiesz megdolgozott azért, hogy 5-5-re hozza Pan elleni párharcát, aztán Battai lendületbe jött a Csang helyére beállt Vej Csia-jivel szemben, 5-2-vel növelte az előnyt. Szűcs viszont kicsit megtorpant: 8-5-ös vereséget szenvedett Zsaótól, pedig közben úgy tűnt, akár 5-5-re is kihozhatja ezt az asszót. 29-28-as állásnál a magyar vívó fegyvert cserélt, hogy összeszedje magát, végül sikerült előnnyel lezárni a párharcot (30-28).

Visszaállt Csang, de ez nem bizonyult jó húzásnak kínai szempontból, mert ismét kikapott, ezúttal a határozottan akciózó Spiesztől 5-2-re. Szűcs nagyon jól kezdett Pan ellen, volt rá esély, hogy akár hét-nyolc találat különbséggel adja át a helyet Battainak, de több akciója eredménytelen volt a mérkőzésvezető megítélése szerint. Végül 5-6-ra hozta ki a magyar vívó az asszót, így az utolsó párharc 40-36-ról indult. Zsao két tussal indított, aztán Battai is talált, majd védekezésből egylámpást tust adott a magyar kardozó, erre pedig következett egy tiszta találat. A 44. magyar tus gyönyörű parád-riposztból született meg, Zsao határozott kitöréssel válaszolt, a következő akcióban azonban Battai közbevágott, ezzel 5-5-tel fejezte be asszóját és négytusos győzelemmel zárta le a mérkőzést.

Eredmények: a 16 között:

Magyarország-Azerbajdzsán 45-32

Negyeddöntő:

Magyarország-Japán 45-36

Franciaország-Olaszország 45-44

Egyesült Államok-Ukrajna 45-44

Kína-Koreai Köztársaság 45-41

Elődöntő:

Magyarország-Franciaország 45-44

Kína-Egyesült Államok 45-36

Bronzmérkőzés:

Franciaország-Egyesült Államok 45-40

Döntő:

Magyarország-Kína 45-41

A végeredmény: női kard csapatverseny, világbajnok:

1. Magyarország (Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta)

2. Kína (Pan Csi-miao, Zsao Hszüe-ji, Vej Csia-ji, Csang Hszin-ji)

3. Franciaország (Manon Apithy, Sara Balzer, Sarah Noutcha, Toscane Tori)

Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona Renáta kétszeres világbajnok, Spiesz Anna pedig először lett vb-győztes. A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett egyéniben Battai és a tőröző Dósa Dániel.