Pósfai Gábor így vetne véget a politika és a sportirányítás több évtizedes összefonódásának

Javasolni fogom, hogy aktuális országos politikai vezető egy bizonyos vezetői szint felett (helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő) ne tölthessen be semmilyen vezető tisztséget a sportági szakszövetségekben, sportköztestületekben – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Pósfai Gábor a sportirányítási rendszer megújulásáról, illetve az állami sportirányítás szerepéről. A belügyminiszter az összeférhetetlenséget előírná a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is. Szerinte átgondolandó, hogy mindezt kiterjesszék-e a sportegyesületek körére is.
Fontosnak tartom: az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást – függetlenül attól, hogy társadalmi munkában, vagy honoráriumért vállalt szerepet a sportszervezetek vezetésében – tette hozzá a tárcavezető. A sportági szakszövetségekről azt írta, hogy azok olyan autonóm sportszervezetek, ahol a tagság időről-időre maga dönti el kit szeretne megválasztani irányítójának, vagy vezető tisztségviselőjének. Hangsúlyozta, ebbe a politika elméletileg nem szólhatna bele, az elmúlt évtizedek gyakorlata azonban azt mutatja, a két terület mindig is szoros kapcsolatot keresett és ápolt egymással.Már menekülnek a fideszes sportbárók, uralkodásuk egy-egy átvilágításban érhet szomorú véget
A fenti keretek között talán elindulhatunk egy másfajta úton. Olyanon, ahol a sportszervezetek a mindenkori közgyűléseik előtt nem az aktuális politikai szereplők kegyeit keresik, hanem megpróbálják saját berkeiken belül vagy a magánszférából megtalálni a megfelelő vezetőiket. Azokat, akik a megoldandó problémákat nem politikai lobbizással, hanem piacgazdasági eszközökkel próbálják kezelni – vázolta elképzeléseit Pósfai Gábor.Újabb fideszes sportvezető távozik, Schneller Domonkos nem indul újra a kerékpáros szövetség elnöki posztjáértKósa Lajos nem várta meg a bukást, szavazás előtt visszalépett a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökjelöltségétőlLetarolták a fideszesek a sportvezetést