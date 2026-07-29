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2026-07-29 10:50:00 CEST

Pósfai Gábor így vetne véget a politika és a sportirányítás több évtizedes összefonódásának

A belügyminiszter azokat is kizárná, akikről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul költötték el az állami támogatást.