politikusok;összeférhetetlenség;tisztségek;sportegyesület;sportági szövetségek;sportirányítás;Pósfai Gábor;

Pósfai Gábor így vetne véget a politika és a sportirányítás több évtizedes összefonódásának

A belügyminiszter azokat is kizárná, akikről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul költötték el az állami támogatást.

Javasolni fogom, hogy aktuális országos politikai vezető egy bizonyos vezetői szint felett (helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő) ne tölthessen be semmilyen vezető tisztséget a sportági szakszövetségekben, sportköztestületekben – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Pósfai Gábor a sportirányítási rendszer megújulásáról, illetve az állami sportirányítás szerepéről. A belügyminiszter az összeférhetetlenséget előírná a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is. Szerinte átgondolandó, hogy mindezt kiterjesszék-e a sportegyesületek körére is.

Fontosnak tartom: az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást – függetlenül attól, hogy társadalmi munkában, vagy honoráriumért vállalt szerepet a sportszervezetek vezetésében – tette hozzá a tárcavezető. A sportági szakszövetségekről azt írta, hogy azok olyan autonóm sportszervezetek, ahol a tagság időről-időre maga dönti el kit szeretne megválasztani irányítójának, vagy vezető tisztségviselőjének. Hangsúlyozta, ebbe a politika elméletileg nem szólhatna bele, az elmúlt évtizedek gyakorlata azonban azt mutatja, a két terület mindig is szoros kapcsolatot keresett és ápolt egymással.

A fenti keretek között talán elindulhatunk egy másfajta úton. Olyanon, ahol a sportszervezetek a mindenkori közgyűléseik előtt nem az aktuális politikai szereplők kegyeit keresik, hanem megpróbálják saját berkeiken belül vagy a magánszférából megtalálni a megfelelő vezetőiket. Azokat, akik a megoldandó problémákat nem politikai lobbizással, hanem piacgazdasági eszközökkel próbálják kezelni – vázolta elképzeléseit Pósfai Gábor.

Nem merült fel alkotmányossági aggály.