Bukott ezredest helyezhet a Tisza a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat élére

kinevezés;Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-07-29 15:20:00 CEST

Többen fenntartásokkal fogadták Szuvák Attila visszatérését. A szakmai alkalmasságát is megkérdőjelezték.

Szuvák Attilát mutatta be a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) leendő főigazgatójaként egy zárt állománygyűlésen Ruszin-Szendi Romulusz - írja a HVG több, egymástól független forrásra, valamint a Magyar Hang korábbi értesülésére hivatkozva.

A honvédelmi miniszter a kormány megalakulása után egy héttel, a Bálnában ismertette a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség új vezetését.

A politikai vezetés azóta sem közölte nyilvánosan, ki irányítja majd a katonai hírszerzésért és elhárításért felelős szervezetet. A KNBSZ honlapján ugyanakkor már csak egy főigazgató-helyettest neveznek meg: Szuvák Attilát, aki több nyilvános eseményen a miniszter oldalán és a szolgálat képviseletében jelent meg.

Szuvák Attila 11 év szolgálat után, ezredesként vonult nyugdíjba a KNBSZ-től 2023-ban. A HVG-nek névtelenül nyilatkozó, jelenleg vagy korábban a szolgálatnál, illetve a honvédségnél dolgozó források fenntartásokkal fogadták a visszatérését, és szakmai alkalmasságát is megkérdőjelezték. Véleményük szerint a Tisza egy korábban megbukott nemzetbiztonsági főtisztet helyezhet fontos pozícióba.