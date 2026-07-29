Megrongálták a medjugorjei Mária-szobrot, elfogták az elkövetőt

egyház;vallás;rongálás;Bosznia-Hercegovina;

2026-07-29 16:21:00 CEST

Emellett felgyújtotta a nemrég felállított szabadtéri oltárt is.

Elfogták Bosznia-Hercegovinában azt a lengyel férfit, aki a gyanú szerint megrongálta Medjugorjében a Jelenések-hegyén álló Mária-szobrot, és felgyújtotta a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát keddre virradó éjjel, néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A Slobodna Bosna című boszniai hírportál azt írta, hogy férfi a gyanú szerint fekete festékkel kente be a Mária-szobor arcát és kezeit, talapzatára pedig angolul és horvátul azt írta: „szoknyás ördög”. Hasonló módon megrongálta a hegy lábánál található Kék Kereszt közelében álló kisebb Mária-szobrot is.

A legnagyobb károkat a Szent Jakab-templomnál okozta, ahol a biztonsági kamerák felvételei szerint felgyújtotta a nemrég felújított szabadtéri oltárt, majd elmenekült a helyszínről. A tüzet rövid időn belül eloltották, senki nem sérült meg. Több helyen fekete festékkel a „devil” (ördög) feliratot festette fel.

Emellett a környéken több helyen is sértő üzeneteket tartalmazó transzparenseket helyezett el. Az egyik lengyel nyelvű molinón a medjugorjei látnokokat csalónak nevezte.

Medjugorje 1981 óta a katolikus világ egyik legismertebb zarándokhelye, évente több százezer zarándok keresi fel a világ minden tájáról. 1981-ben hat fiatalnak - állításuk szerint - többször is megjelent Szűz Mária, közülük többnek azóta is, és különféle üzeneteket, néhányukra titkokat bízott, amelyeket csak az ő engedélyével hozhatnak nyilvánosságra. A Szentszék hivatalos vizsgálatot folytat, állandó vizitátort is küldött Medjugorjébe, de eddig nem foglalt állást a jelenések hitelessége mellett, bár ellene sem. A néhai Ferenc pápa minden évben hosszú levélben üdvözölte a Mladifestet, és 2019-ben engedélyezte az egyházmegyéknek, plébániáknak, hogy hivatalosan is szervezzenek zarándoklatokat Medjugorjébe, nem csak privát formában, mint addig.