Azonosítócserével próbálta elrejteni luxusrepülőjét Mészáros Lőrinc a kíváncsiskodók elől

azonosítás;Mészáros Lőrinc;magángép;

2026-07-29 13:31:00 CEST

Nem sikerült.

Eltűnt a radarról a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó, OE-LOT lajstromjelű Bombardier Global 6500-as magángép, legutóbb június 18-án bukkant fel a repülőgép-figyelő oldalakon, amikor Dél-Afrikából tért haza Budapestre, majd Münchenbe repült tovább. Azóta az Átlátszó jóvoltából kiderült, csak a kíváncsiskodók elől próbálták eltűntetni a gépet, az égboltról nem.

A repülő lajstromjelét ugyanis lecserélték, a felcsúti oligarcha luxusgépe immár OE-LAD azonosítóval található meg. Egyebekben az osztrák légügyi nyilvántartás szerint ugyanúgy az Avcon Jet GmbH üzemelteti, mint korábban. Azóta járt egyebek közt Nizzában, valamint a labdarúgó világbajnokság döntőjének helyszínén, New Yorkban is.

A lebuktatáshoz elég volt néhány keresést elvégezni: miután az osztrák lajstromnyilvántartásból kiderült, hogy az OE-LOT lajstromjelzés már nem szerepel a listán, gyaníthatóvá vált, hogy a gép utazgatásait nem azért nem lehetett követni az elmúlt hónapokban, mert a földön pihent volna, csupán a lajstromjele változott meg. Szerencsére a LaasData.com repülős oldalon nemcsak lajstromjelzés, hanem más paraméterek alapján is kereshetők a repülőgépek, ilyen például a gyártási vagy sorozatszám, amit nem lehet csak úgy megváltoztatni. Erre rákeresve pedig az is megtudható, hogy az adott gép éppen milyen azonosítót visel és mi volt a lajstromjele korábban.

S csodák csodájára a Mészáros Lőrinc-féle magángép 60131-es sorozatszámát beütve az Átlátszó meg is találta, hogy az OE-LOT immár OE-LAD jelzéssel repül, sőt, korábban a C-GXZV azonosítót is viselte.