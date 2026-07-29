Halálos baleset történt a budapesti Nagykörúton

gázolás;halálos baleset;Nagykörút;kerékpáros;Király utca;

2026-07-29 17:44:00 CEST

A tragédia pontos körülményeit még vizsgálják.

Életét vesztette egy kerékpáros nő szerda délután Budapesten, miután egy teherautóval ütközött az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésénél - erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság a hvg.hu-nak.

A rendőrség 15 óra 25 perckor kapott bejelentést a VII. kerületi balesetről. A kerékpáros a tehergépkocsi alá szorult, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A mentők és a rendőrök mellett a Katasztrófavédelem egységei is kivonultak.

A portál helyszíni tudósítójának egy férfi - aki állítása szerint látta a balesetet - azt mondta, hogy a fiatal nő kerékpárral fordult be a Király utcába. Elmondása szerint a kanyarodás előtt kitett karral jelezte, hogy jobbra készül fordulni.

A helyszíni szemle késő délután még tartott, ezért a baleset pontos körülményeiről későbbre várható tájékoztatás.