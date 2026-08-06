A WC-papír hőse

Németország;kötelesség;

2026-08-06 06:00:00 CEST

Emlékezetem szerint valamelyik korai Moldova-regény kezdődött úgy, hogy egy nemzetközi gyors megáll Kőbánya-Felsőn. Nagyjából ilyesmi történt a Sylt szigetről Berlinbe tartó ICE 2075-ös számú expresszvonattal, amely július 16-án megállt a menetrendben nem szereplő Hamburg-Bergedorf állomáson.

Különbség a két eset között, hogy míg a fikcióban a regényhős ugrott le a vonatról, a valóságban a „vezető jegyvizsgáló”, aki – miután tudomására jutott, hogy induláskor nem látták el WC-papírral az expresszvonat illemhelyeit – maga akarta pótolni a mulasztást. Gyorsan le a lépcsőn, be a pályaudvar melletti boltba, majd a vásárolt két nagy csomag WC-papírral futólépésben vissza a vonatra.

Aki utazott már Németországban vasúton, tudja, milyen fontos ott a menetrend, és hogy szinte minden alkalommal pont abban a pillanatban ugrik a nagymutató a menetrendben megadott időpontra, amikor a pályaudvar kijelölt vágányán megáll a vonat.

Nem nehéz elképzelni, milyen kutya nehéz lehetett a németül Zugchefnek nevezett „vezető jegyvizsgálónak” eldönteni, hogy mi fontosabb: a menetrend aggályos betartása vagy a több száz utas kényelme és méltósága.

A „vonatfőnök” az utóbbi mellett döntött. Ő a szabály mániákus tiszteletben tartásának országában, gyakorlatias megfontolásból, nem a szabálykövetést választotta, hanem a szabályszegést. Nem telefonált engedélyért ide-oda, nem hárította másra a feladatot, nem bújt ki a feladat alól azzal, hogy ez nem az ő asztala. Gyorsan megállította a vonatot, és saját pénzen vásárolt két nagy csomag WC-papírt. Lehet, hogy a nagy sietségben a számlát is otthagyta a pénztárban.

A történetben, persze, nem a WC-papír fontos, hanem a felelősségérzet. A Zugchef nem takaródzott a munkaköri leírással. Úgy érezte, ha a vonaton valami nincs rendjén, az ő dolga, hogy megoldást keressen a problémára. Úgy érezte, nem csak a vonatért felelős, felelős az utasokért is. És különben is – bár Cicero nem egészen így mondta –, „a közösség jóléte a legfőbb szabály”.

A szerző műfordító, újságíró.

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